Viel Theorie für die Endoskopie

Buchen/Mosbach.Einen exzellenten Ruf hat sich die Endoskopie der Neckar-Odenwald-Kliniken an den Standorten Buchen und Mosbach in den vergangenen Jahren unter der Leitung von Chefarzt Dr. Rüdiger Mahler erworben. Da ständige Aus- und Weiterbildung der Schlüssel für diesen Erfolg sei, so Mahler, freue er sich, Oliver Kisling aus Höpfingen schon dem zweiten Mitarbeiter seiner Abteilung zum erfolgreichen Abschluss der aufwendigen Fachweiterbildung Endoskopie gratulieren zu können. „Endoskopie ist immer Teamarbeit. Und ich freue mich, dass nun noch ein Mitarbeiter über diese Ausbildung verfügt und das Wissen in den Endoskopieteams beider Standorte weitergibt“, sagte Mahler.

Zwei Jahre Ausbildung

Die Ausbildung Kieslings erfolgte berufsbegleitend über zwei Jahre. In dieser Zeit absolvierte er in Heidelberg über 700 Stunden theoretischen Unterricht und bestand mehrere schriftliche Prüfungen und Facharbeiten. Die erforderliche Praxiserfahrung von 2400 Stunden in allen Bereichen der Endoskopie wurde dann durch Hospitationen in entsprechenden Kliniken erworben, unter anderem in der Pneumologie in der Lungenfachklinik in Löwenstein und für spezielle gastroenterologische Interventionen am Klinikum Ludwigsburg. Die Urologie und weitere zusätzliche Arbeitsbereiche wurden im eigenen Hause durchlaufen. Zusammen mit einer Kurskollegin aus dem Großklinikum Augsburg legte er nun in den Neckar-Odenwald-Kliniken erfolgreich unter den strengen Augen der beiden Prüferinnen die praktische Prüfung zur Fachkraft für Endoskopie ab.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.08.2018