Viel über den Grünkern gelernt

Hainstadt.Mit einem interessanten Film mit dem Titel „Wie es früher war“ über Grünkern führte Werner Döllinger zahlreiche Senioren und Gäste in der Pfarrscheune in die Entstehung der Bauländer Spezialität und deren Vermarktung ein. In den Tischgruppen wurde lebhaft der eigene Bezug zum heimatlichen Grünkern ausgetauscht. Dabei stellte sich heraus, dass es auch in Hainstadt Grünkerndarren gegeben hat und die Senioren als Kinder am Ertrag mitgewirkt haben.

Viele Teilnehmer hatten bereits die Grünkerndarren in Altheim besichtigt und dort von der Gewinnung und Vermarktung des Grünkernes erfahren. Eine besondere Überraschung an diesem Nachmittag war das Probieren von Grünkernplätzchen und von einer Grünkerntorte.

Werner Döllinger erhielt als kleines Geschenk eine Grünkern-Auswahl von Korn, Schrot, Mehl und Flocken. Die nächste Seniorenbegegnung widmet sich am 11. April dem Thema „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.03.2019