Viele Ehrenamtliche gingen in über 2000 Stunden zu Werke

Anzeige

Große Bandbreite

Im sehr ausführlichen Tätigkeitsbericht des Vorsitzenden Arno Theobald spiegelte sich die ganze Bandbreite der DLRG-Gruppe Hettingen wieder. So läuft neben den im Buchener Hallenbad stattfindenden Schwimmkursen und Übungsabenden, in Kooperation mit den Schulen Schloßau und Mudau in der Aktion „Schule und Verein“ in der Kleinschwimmhalle in Schloßau im 14-tägigen Rhythmus mit derzeit 47 Kindern Schwimmunterricht und verschiedenste Spezialübungen. Die Restaurierungs-und Instandsetzungsarbeiten im Ausbildungslager Winzenhofen erfordern den Einsatz vieler Helfer. Der jährliche Trip ins Gebirge, führte die alpinen Wanderfreunde ins österreichische Bruck an der Großglocknerstraße.

Die Beach-Party an der Morrequelle fand bei optimalem Wetter statt. Arno Theobald sprach zum Abschluss seines detaillierten Berichts ein großes „Dankeschön“ an alle, die in irgendeiner Weise die DLRG-Gruppe Hettingen unterstützt haben und rief zur weiteren Mithilfe auf.

Finanzlage zufriedenstellend

Die kommissarische Kassenverwalterin Ulrike Schifferdecker erläuterte die Finanzlage der DLRG-Gruppe, die trotz einer größeren verpflichtenden Ausgabe sehr zufriedenstellend ist. Die verhinderten Kassenprüfer Peter Bauer und Christian Müller haben schriftlich ihren Bericht abgefasst, worin sie eine einwandfreie Kassenführung bestätigten. Den Bericht verlas der stellvertretende Vorsitzende Bernhard Link. Die Versammlung bestätigte dann per Wahl Ulrike Schifferdecker zur Schatzmeisterin.

Langjährige Treue

Die beiden Vorsitzenden Arno Theobald und Bernhard Link nahmen schließlich die Ehrung langjähriger Mitglieder vor. So wurde Eckehard Kirchgeßner für 50 Jahre mit dem Ehrenzeichen in Gold, für 40 Jahre Udo Pfitzner das Ehrenzeichen in Silber und ebenso in Silber wurden für 25 Jahre Peter Bauer, Stefan Bauer, Andreas Kreuzer, und Markus Schönbein ausgezeichnet. Mit der Bronzenen Ehrennadel wurden für zehn Jahre Treue Jonas Müller, Erik Schuster, Thomas Schuster Julia Watkins, Luca Watkins ausgezeichnet.

Alle Geehrten erhielten entsprechende Urkunden und Präsente. Das Rettungsschwimmabzeichen in Silber erwarben Janine Leitz, Lea Kirchgeßner, Kay Leopold Bender und Antonia Heilig sowie in Bronze Jonas Weber, Marlon Sebert, Sebastian Kern, Fabienne Trunk, Anna Maurer, Michelle Pastorschak, Jan Kirchgeßner, und Niklas Kuhn.

Grußworte sprachen Rainer Mackert, stellvertretender Ortsvorsteher, für die Gemeinde, Erich Gremminger, der Vorsitzende des MGV, für die Hettinger Vereine, Thomas Zemmel, Bezirksleiter für DLRG Frankenland und Joachim Bade von der DLRG Adelsheim.

Eckehard Kirchgeßner ging in einigen ausgesuchten Episoden auf die Zeit vor 50 Jahren ein, ehe der Vorsitzende nach Hinweisen auf die bevorstehenden Termine die Versammlung schloss. KM

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 12.06.2018