Viele Erinnerungen wurden von den Teilnehmern ausgetauscht

Bödigheim.Die evangelische Kirchengemeinde feierte am vierten Sonntag nach Trinitatis in der Kreuzeskirche in Bödigheim unter Mitwirkung des Kirchenchors Jubelkonfirmation.

Pfarrerin Heidemarie Schulz sprach den Konfirmanden noch einmal den Konfirmationsspruch und Gottes Segen zu und gemeinsam wurde das Abendmahl gefeiert.

Silberne Konfirmation: Sandra Bauer und Nadine Müller. Goldene Konfirmation: Karlheinz Arnold, Ute Bundschuh, geborene Kühner (Bretzingen), Helmut Demel (Miltenberg), Richard Eberle, Gerhard Gramlich, Günter Heckmann, Annerose Pfaff (Zimmern), Günter Seitz, Arno Wittwer (Schefflenz) und Rudi Wittwer.