Viele Klein- und Kleinstgrundstücke im Ortsetter erschweren Lösung

Götzingen.Auf Initiative des Götzinger Ortschaftsrates besuchte dieser Tage der baden-württembergische Minister für den Ländlichen Raum Peter Hauk den Buchener Stadtteil. Dieser machte sich vor Ort ein Bild vom Zustand und der Substanz der Gebäude im alten Ortskern, welche der kommunalen Verwaltung einiges an Kopfzerbrechen bereiten. Ortsvorsteher Egbert Fischer hieß Hauk willkommen und begrüßte auch Bürgermeister Roland Burger als Teilnehmer dieses Treffs sowie die Mitglieder des Ortschaftsrates.

Zunächst unternahm die Gruppe einen Rundgang durch „Alt-Götzingen“. In dessen Verlauf wurden die verschiedenen Straßenzüge kritisch in Augenschein genommen und vor allem die neuralgischen Passagen des Areals thematisiert. Dabei löste der Anblick manches Winkels und mancher Ecke beim Minister sichtliche Überraschung aus. Ortsvorsteher Fischer informierte dabei über die jeweilige Entwicklung und Situation, ob die Gebäude bewohnt sind oder leerstehen, und über die oft „verzwickten“ Besitzerverhältnisse wie beispielsweise den Stockwerkseigentum, welche Lösungen extrem erschweren.

Kein Patentrezept

Nach dem Rundgang war im Bürgersaal das Resümieren an der Reihe. Hauk zeigte sich überrascht von dem erkannten Problem um die innerörtlich bestehende Bausubstanz. Da müsse unbedingt etwas geschehen, meinte er. Allerdings habe er kein „Patentrezept parat“, es könne wohl nur über Einzelmaßnahmen unter Nutzung von Förderprogrammen etwas bewegt werden. Bürgermeister Burger verwies ebenfalls auf die außerordentlichen Umstände in Götzingen. Diese seien geprägt durch viele Klein- und Kleinstgrundstücke im Ortsetter, zurückgehend auf die früher praktizierte Realteilung im Erbschaftsfall. Erschwerend käme die geografische Lage des Ortskerns sowie die inzwischen entstandenen Ortsrandsiedlungen hinzu.

Rege Diskussion

Es entwickelte sich eine rege Diskussion mit der Abwägung von denkbaren Lösungsmöglichkeiten zwischen den Gästen und den Ortschaftsräten. Als Quintessenz daraus zog man die Einsicht, dass die Kommune hier vor einer sehr problematischen und extrem langfristig zu planenden Aufgabe stehe, bei der sich wohl nur in kleinen Einzelschritten punktuelle Lösungen realisieren lassen dürften. Aber auch dabei sei in jedem Fall die Bereitschaft der Eigentümer zu entsprechendem Engagement unerlässliche Voraussetzung, waren sich alle einig. Auch ohne konkretes Konzept in Sicht sei das Treffen recht informativ gewesen. Es wurden gute Impulse für das Angehen der Aufgabe gesetzt, lautete das Fazit. jm

