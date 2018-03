Viele nützliche Tipps für den Alltag

Anzeige

Der Dekanatstag in der Festhalle Götzingen stieß auf reges Interesse. Domvikar und Spiritual Paul Weismantel beleuchtete das Thema „Lebendig glauben – gläubig leben“.

Götzingen. „Lebendig glauben – gläubig leben“ lautete das Motto des Dekanatstags der Katholischen Frauengemeinschaften Deutschlands (kfd) im Dekanat Mosbach-Buchen. Die Veranstaltung in der frühlingshaft dekorierten Götzinger Festhalle war gut besucht. Frauen aus dem ganzen Kreis hörten interessiert den Ausführungen von Paul Weismantel, Domvikar, Spiritual und Buchautor aus Würzburg, zu.

Die kfd-Dekanatsvorsitzende Elisabeth Hell (Götzingen) blickte in ihren Begrüßungsworten auf die Fastenzeit. Zum Beten, Fasten und Geben seien die Gläubigen in der Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern angehalten, ebenso dazu, sich gegen Not und Ungerechtigkeit in der Welt einzusetzen und Verzicht zu üben. Sie lud die Besucherinnen dazu ein, einige Augenblicke innezuhalten.