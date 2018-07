Vielseitig und abwechslungsreich

Anzeige

Das beliebte Beratungsangebot „Probleme mit Smartphone, Computer & Co.“ kann wieder von jedem der ein Problem mit Smartphone oder Computer hat in Anspruch genommen werden.

Auch die Berufliche Wiedereinstiegsberatung der Agentur für Arbeit für Wiedereinsteigerinnen bietet Unterstützung. Informativ sind die Angebote Gartengestaltung nach Feng-Shui und eine Schlafplatzanalyse nach elektrobiologischen Grundlagen. Neu ist zum Beispiel eine „Strickrunde“, Geocaching, Musiktheater für Kinder, eine Line Dance-Angebot für Kinder, eine Pasta-Party, eine Abendwanderung im Buchener Wald und das Beratungsangebot „Blickpunkt Auge“.

Der Mehrgenerationentreff beteiligt sich am Samstag, 15. September, am Freiwilligentag der Metropolregion und am Sonntag, 29. Oktober, gibt es einen Stand am Getzemer Moarkd. Beim Filmfestival der Generationen wird am Donnerstag, 25. Oktober, im Treff der Film „Ein Mann namens Ove“ gezeigt.

Wer den Treff gerne mitgestalten und mitmachen möchte, ist willkommen zum nächsten Treffen der Arbeitsgruppe des Mehrgenerationentreffs am Mittwoch, 26. September, um 19 Uhr. Das komplette Programm ist auf der auf Homepage der Stadt Buchen einsehbar, Rückfragen und Anmeldungen bei Ingrid Scheuerer (Scheuerer@diakonie-nok.de/Telefon 0160/97986048) oder Helga Schwab-Dörzenbach (Helga.Schwab-Doerzenbach@buchen.de/Telefon 06281/31127.

Das Programm in gedruckter Form liegt unter anderem im Mehrgenerationentreff sowie im Rathaus aus. Weitere Informationen zu den einzelnen Terminen sind im Internet auf der Homepage der Stadt Buchen (http://www.buchen.de/aktuelles/mehrgenerationentreff) oder unter www.mehrgenerationentreff-buchen.de nachzulesen.

