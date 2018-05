Vier Menschen schwer verletzt

Anzeige

Buchen.Vier Schwerverletzte und ein Sachschaden von etwa 20 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntag um 15.03 Uhr auf der L 523 auf Höhe von Oberneudorf (die FN berichteten). Mittlerweile ist der Unfallhergang geklärt. Der 87-jährige Fahrer eines PKW Skoda fuhr von Langenelz in Richtung B 27 und kam noch vor der Einmündung nach Oberneudorf auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Tiguan. Der 87-Jährige sowie seine 86-jährige Beifahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt und wurden von der Feuerwehr geborgen. Die beiden 75 und 87 Jahre alten Insassen des VW wurden ebenfalls schwer verletzt. Alle Verletzten wurden vor Ort durch zwei Notärzte erstversorgt und durch das DRK in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. 75 Feuerwehrmänner waren im Einsatz.