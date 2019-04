Vier soziale Projekte unterstützt

Buchen.Das Gesundheitszentrum an der Höhle nahm seine Jahresfeier zum Anlass, vier soziale Projekte aus der Region mit einer Spende zu unterstützen. Zu diesem Zweck wurde das Roulettespiel „neu“ erfunden. Jeder Mitarbeiter konnte eine zuvor festgelegte Menge an Roulette-Chips am Spieltisch setzen und im Anschluss daran entscheiden, welches der vier Projekte durch seinen Gewinn unterstützt werden soll. Mit etwas Glück im Spiel konnte der Wert der Chips sogar verdoppelt oder verdreifacht werden. Am Ende des Abends kam so die stolze Summe von 1396 Euro zusammen. Über eine Spende durften sich freuen: Namaste Nepal sAG der Abt-Bessel-Realschule Buchen mit 458 Euro, der ambulante Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis mit 424 Euro, die Bukuumi Partnerschaft der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach mit 288 Euro und die Deutsche Krebshilfe mit 226 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.04.2019