Vier Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Mudau.Vier Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls, der sich gestern Nachmittag auf der Landesstraße 523 Richtung Mudau ereignet hat. Zwei Pkw waren auf der Strecke zwischen der B 27 und Mudau aus bisher noch ungeklärter Ursache gegen 15.10 Uhr frontal zusammengestoßen. Die Verletzten wurden von der Feuerwehr aus den Fahrzeugen befreit.

Drei der Verletzten wurden mit Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht, eine Person mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Mannheim geflogen. Im Einsatz waren neben dem DRK und der Polizei 30 Mitglieder der Buchener Feuerwehr und 50 Mitglieder der Feuerwehren aus Mudau, Schloßau und Langenelz. Die Landesstraße war während der Bergung und der Unfallaufnahme voll gesperrt. An dem VW und dem Skoda entstand Totalschaden.