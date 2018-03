Vier Wildunfälle in wenigen Minuten

Anzeige

Wenige Minuten später kam es auf der Landstraße zwischen Mudau und Buchen, kurz vor Unterneudorf, zu einer Kollision zwischen einem Audi und einem Reh. Das Tier überlebte den Aufprall und rannte in ein Feld davon. An dem Kombi entstand Sachschaden. Vermutlich tödlich für einen Hasen endete der vierte bei der Polizei in Buchen registrierte Wildunfall dieses Montagvormittags. Das Tier überquerte die Landstraße zwischen Hardheim und Bretzingen und sprang dabei in einen Golf. Das Tier war danach nicht mehr aufzufinden, aufgrund des Schadens ist aber davon auszugehen, dass das Langohr den Aufprall nicht überlebt hat. Insgesamt entstand durch die vier Unfälle ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.03.2018