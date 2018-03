Vogelnistkästen als Dank für die geleistete Arbeit

Anzeige

Buchen.Zur Jahreshauptversammlung der BUND-Ortsgruppe Buchen im Gasthaus „Zur Wanderlust“ in Hettingen sprach Vorsitzender Wolfgang Mössinger seinen Dank an alle aus, die dazu beigetragen haben, das durchgeführte Jahresprogramm zu bewältigen.

Die BUND-Gruppe trifft sich regelmäßig üblicherweise an jedem zweiten Dienstag des Monats im Gasthaus „Zur Wanderlust“ in Hettingen und hat unter anderem im Februar am Bürgerdialog ländlicher Raum in Ravenstein teilgenommen und am Runden Tisch zum Naturschutzgebiet „Lappen“ im vergangenen Sommer. An naturinteressierte Kinder und Jugendliche richtete sich das Angebot des BUND im März des vergangenen Jahres, welches unter dem Motto stand „Wir geben unseren Vögeln eine Heimat“. Gemeinsam wurden mit vom BUND gestelltem Material Nistkästen für die heimischen Vögel gezimmert, um diese noch vor Beginn der Brutzeit im eigenen Garten aufzuhängen.

Zahlreiche Wanderungen

Eine Wanderung unter der Leitung von Matthias Jurgovsky vom Landschaftserhaltungsverband des Neckar-Odenwald-Kreises führte im Frühjahr ins Naturschutzgebiet Taubengrund bei Hettingen. Weiterhin nahm man an der Wanderung durch die „Scheidentaler Feuchtgebiete“ geführt durch Eva Lutz und Felix Hirschberg teil. Eine öffentliche Orchideen-Wanderung in den Taubergrund fand im Juni guten Anklang. Mit einem Grillfest in Hettigenbeuern wurde die Sommerpause eingeläutet, um im September mit der Pflege des Wiesengrundstücks bei der Unterneudorfer Mühle gemeinsam mit dem Maschinenring zu starten und die Pflegemaßnahmen eines am Hang gelegenen Grundstücks in Rinschheim durchzuführen. Mit der Stadt Buchen suchte man das Gespräch über Pflegemaßnahmen und Naturschutz. Im November besuchte die Gruppe gemeinsam mit weiteren Interessierten einen Vortrag zum Thema „Insektensterben“ in der Alten Mälzerei in Mosbach.