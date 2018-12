Volle Auftragsbücher sorgten für Herausforderungen

Hettigenbeuern.Der Rückblick auf das Geschäftsjahr, in dessen Mittelpunkt die Feierlichkeiten zum 90-jährigen Firmenbestehen standen, sowie Mitarbeiterehrungen prägten die Weihnachtsfeier der Firma Joseph Steiff. „Wir haben im vergangenen Jahr unglaubliches geleistet“, betonte Firmenchef Uwe Steiff, „es gab eine hohe Auslastung und hinter uns liegt ein sehr arbeitsreiches Jahr“.

Positive Entwicklung

In einem Rückblick auf das Geschäftsjahr hob Uwe Steiff zunächst die Auslastung, viele Anfragen und besondere Herausforderungen hervor, die nur durch Unterstützung der Belegschaft gemeistert werden konnten. Er dankte allen Mitarbeitern für die Flexibilität und den Einsatz. Auch wenn die Auftragslage etwas ruhiger werde, gehe er von einer positiven Entwicklung aus, sagte er mit Blick auf 2019.

Steiff rief dann die sehr gelungene Jubiläumsfeier an der Waldhütte als Höhepunkt des Jahres nochmals ins Gedächtnis. Das Fest mit Rückblick auf die Firmengeschichte der von seinem Großvater Joseph Steiff am 1. Oktober 1927 gegründeten Firma wurde mit einem Sommerfest im Juli und mit vielen Ehrengästen gebührend gefeiert.

Christoph Walter berichtete als Betriebsratsvorsitzender über das ereignisreiche Jahr. Auch er ging auf die vollen Auftragsbücher ein und nannte Flexibilität, Teamwork sowie Fleiß als Garanten des Erfolgs, worauf sich die Geschäftsleitung auch künftig verlassen könne. Das 90-Jahr-Jubiläum sei ein echtes Highlight gewesen, die Feier an der Waldhütte werde noch lange in Erinnerung bleiben.

Treue Beschäftigte

„Das Unternehmen ist ein Spiegel aller Menschen die in dieser Gemeinschaft wirken“, hatte Uwe Steiff in seiner Festrede beim Firmenjubiläum hervorgehoben und in diesem Sinne dankte er den Arbeitsjubilaren des zurückliegenden Jahres. Für 30 Jahre Betriebstreue wurde Christoph Walter ausgezeichnet. Seit 20 Jahren arbeitet Norbert Breunig bei der Firma.

Des Weiteren wurden erwähnt: Valeri Ganske (15 Jahre) sowie Inge Kleine-Limberg, Jürgen Henych, Burkard Hofmann und Manfred Stich (alle zehn Jahre).

Neben den Ehrungen und dem kurzen geschäftlichen Rückblick sorgten die Gedichtsvorträge von Birte Kirfel und Markus Grimm für eine weihnachtliche Atmosphäre der Jahresabschlussfeier. hes

