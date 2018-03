Vollendete Kunstfertigkeit an der Gitarre

Anzeige

Die Schwierigkeiten der weitgriffigen und raschen Läufe meisterte er brilliant mit gefeilter Technik und klangintensiver Spielkultur.

Besonders in „El Noi de la Mare“ (Der Sohn der Mutter) bewies Maximilian Mangold sein großes Talent, ein geheimnisvolles Ambiente hervorrufen zu können. Im wiegenden Siciliano entführte der Solist die Zuhörer in die atmosphärische Erzählung, um dann die sieben „Canciones Catalanas“ mit „La Rossinyol“ (Die Nachtigall) und „La Filadora“ (Die Spinnerin) in einem Wechselspiel zwischen Dur und Moll einerseits, wie im belebten Dreierrhythmus des Schlußliedes andererseits, überzeugend abzurunden.

Die Werke von Augustin Barrios, ein begabter paraguayischer Gitarrist, Komponist und Zeitgenosse Miguel Llobets, wurden für den zweiten Teil des Programms vorgestellt, die entweder religiös oder von Tanzsätzen inspiriert waren.

„Una Limosna per el Amor de Dios“ (Ein Almosen aus Gottesliebe) erlaubte dem Solisten, sein Tremolospiel über gebrochenen Akkorden zu zeigen. In „El Sueño de la Muñequita“ (Der Traum der kleinen Puppe) wurden die glockenartigen Flageolett-Töne perfekt interpretiert, während die anhaltende und langsam fließende Kantilene subtil Raum gab für Verzierungen – das Auf und Ab der hervorragend gestalteten musikalischen Linien. Denn Maximilian Mangold kann Rubato-Passagen mit feinem Gespür hinauszögern ohne dabei den Grundtakt des harmonischen Gerüsts aus dem Auge zu verlieren. In „Oración por Todos“ (Gebet für Alle) balanciert der Solist Leidenschaft im Ausdruck. „Maxixe“ (ein brasilianischer „Tango“ im schnellen Zweiviertel-Takt) hat drei unabhängige Stimmen, die alle wie eine „Triosonate für Gitarre“ interpretiert wurden und schließt mit einem unbekümmert ausgelassenen Schlussakkord.

Mangold spielte dann Werke des mexikanischen Gitarristen und Komponisten Manuel Maria Ponce. Impressionistische Harmonien, Polyrhythmik, virtuose, tänzerische Ecksätze und langsame Sätze von hinreißender Schönheit finden sich in „Sonatina Meridional“ (Sonatine des Südens). Von gezupften Basslinien bis hin zu silbrigen Melodien, Echoeffekten, erschließt der Solist die ganze Bandbreite an Ausdrucksmöglichkeiten, die Ponce niederschrieb in den drei Sätzen. Mangold, der einen Vergleich mit führenden Sologitarristen nicht scheuen muss, meisterte alle technischen Herausforderungen und lotete die ausdruckstarken Tiefen mit vollendeter Kunstfertigkeit aus.

Die letzte Werkgruppe von Barrios zeigte hauchzarte Verzierungen über einen stets konstanten Rhythmus, wobei die Terrassendynamik von „Aire de Zamba“ besonders auffiel. Eine weitere Tremolo-Studie, „Cancion de la Halendera“ (Lied der Spinnerin), wurde mit Vollendung aufgeführt, und das rondoartige „Danza Paraguaya Vals“ stellte höchste Anforderungen an den Solisten.

Die Rückkehr einer düsteren und melancholischen Stimmung in „Julia Florida“, von 1938, erwies sich als Höhepunkt des Abends, wobei die Zuhörer in eine Kontemplation der Schülerin des Komponisten und ihrer Schönheit hineingezogen wurden, die sich in lyrischen und gezupften Harmonien dieser perfekten Widmung spiegelte.

Die Zugabe, der zweite Satz der Bach-Violinsonate, brachte eine vorbildliche Aufführung von seltener und sehr abwechslungsreicher Schönheit zu ihrem gelungen Abschluss. Matthew Harris

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.03.2018