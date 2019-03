Voller Energie den Aufbruch wagen

Mit einem gelungenen Liederabend präsentierte sich Elisabeth Sandel beim Heimatverein Hettigenbeuern.

Hettigenbeuern. Lieder voller Energie und Aufbruchsstimmung gab es beim gelungenen Liederabend unter dem Motto „Aufbruch“ von Elisabeth Sandel im historischen Götzenturm in Hettigenbeuern. Die Liedermacherin gastierte beim Heimatverein und gab mit ihren tiefgründigen Texten, verpackt in angenehmen Melodien, Gelegenheit zum Nachdenken, wohl mit dem Fazit, dass sich ein Aufbruch, beziehungsweise ein Wechsel der Richtung immer lohnt.

Der Vorsitzende des Heimatvereins, Manfred Lauer, begrüßte die zahlreichen Besucher und freute sich über den Aufbruch in die wärmere Jahreszeit, die Besucher lassen sich von den Liedern gerne entführen durch das Tor in den Frühling, so stellte er heraus.

Der Sonne zuwenden

Elisabeth Sandel startete mit einem Frühlingslied „Nach dem Winter“ und forderte auf, sich jeden Tag etwas mehr der Sonne zuzuwenden, einen Stillstand gebe es im Leben nicht. Ein Aufbruch verlaufe nicht immer glatt, so gehe der Frühling für manche auch mit einer Allergie, dem Heuschnupfen, daher. Aber aufwärts und vorwärts seien eben immer schöne Richtungen für Menschen. Wenn etwas aufbrechen wolle oder solle, müsse vorher etwas Altes entsorgt werden. Es gelte „Auszumisten“, wie das Lied „Alles muss naus“ aufzeigte. Alle Sinne werden beim Aufbruch angeregt, es gelte zu hören, spüren, fühlen. Wenngleich es im Frühling auch die „Frühjahrsmüdigkeit“ gebe, die Menschen nehmen sich oftmals zu wenig Zeit, um müde zu sein, wie die Liedermacherin mit ihrem Lied „Ich geh so gern ins Bett“ besang.

Auch jammern gehöre zum Leben, so das Thema des nächsten Songs, es habe eine befreiende Wirkung. „Und über allem der Himmel so hoch, so weit“ galt das nächste Lied dem Wissen, dass über allen Dingen die Unendlichkeit steht, und dass es wichtig sei ,auch mal loszulassen, denn festhalten und alles im Griff haben, erschwere es dem Neuen. „Einen neuen Aufbruch wagen“ war ein weiteres christliches Lied, dieses beschäftigte sich mit dem Aufbruch in der Kirche. Wer den Aufbruch wage, auch nach innen und zu sich selbst, der könne oftmals einen Schatz heben. Das Unerwartete ,so ein guter Rat, sei manchmal besser als alles Geplante.

Nach der Pause beschäftigte sich die Liedermacherin beim Lied „Das Wunder des Lebens“ mit Wundern und forderte auf „Gib deinem Weg die Ehre ein Pilgerpfad zu sein“. Das Wunder des Lebens habe keinen Namen, sie besang auch ihre „Mittelmäßigkeit“, wenn gleich an diesem Abend dies wohl nicht galt, denn die Lieder der sympathischen Sängerin waren ansprechend und perfekt vorgetragen.

Mut gemacht

Das Friedenslied machte Mut, dass eben alles wieder gut wird. Mit dem Lied vom Träumen und der Zugabe „Ein Dank an das Leben“ endete ein sehr schöner Abend im Götzenturm. Manfred Lauer dankte für die musikalische Aufbruchsstimmung und überreichte ein kleines Präsent.

Elisabeth Sandel, die auch als Therapeutin und Lebensberaterin bekannt ist, bot an diesem Abend Lieder, die unter die Haut gingen und machte deutlich, es befreit, wenn man sich aufmacht, wenn man aufbricht und einfach mal die Perspektive wechselt. Die Besucher konnten ein Stück gute Energie und Aufbruchsstimmung mit nach Hause, beziehungsweise in ihren Alltag mitnehmen. hes

