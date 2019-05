Vom Azubi zum Vorstandsvorsitzenden

Buchen.Bankdirektor Klaus Holderbach geht zum 1. Juni nach fast 48-jähriger Tätigkeit bei der Volksbank Franken in den Ruhestand und kann auf eine Bilderbuchkarriere zurückblicken: Vom Auszubildenden zum Vorstandsvorsitzenden hat er es gebracht– und das in einer Bank. Dass das nicht alltäglich ist, wurde ihm von vielen der Festredner bescheinigt.

Dr. Roman Glaser, Präsident und Vorstandsvorsitzender des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes sprach von der „Verabschiedung einer besonderen Persönlichkeit“ und würdigte mit der Ehrenurkunde in Gold des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes das Engagement Holderbachs. Er sei als Vorstandsvorsitzender für die Menschen in der Region stets greifbar und ansprechbar gewesen. Die Ansprüche an ihn seien hoch gewesen, aber er habe sie stets erfüllt. Auch habe er immer den Blick für das Machbare behalten. „Sie überzeugten mit ihrer fachlichen und sozialen Kompetenz“, würdigte Roman Glaser das Wirken des Bankdirektors.

Holderbach begann seine Ausbildung 1971 zum Bankkaufmann bei der Volksbank in Buchen. Nach zahlreichen internen Fortbildungen folgte 1986 die Qualifizierung zum Bankleiter mit dem Abschluss „Diplomierter Bankbetriebswirt ADG“. Nach der Prokuraerteilung 1988 übernahm er die Verantwortung für die Marktbereiche Buchen und Adelsheim. Im Jahr 1997 wurde er in den Vorstand berufen und 2003 zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Bundesweit begleitete Klaus Holderbach zahlreiche Mandate in der genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken. So war er Mitglied des Verbandsrates des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes und stellvertretendes Mitglied im Verbandsrat des Bundesverbandes Deutscher Genossenschaftsbanken (BVR). Von 2002 bis 2014 war er Geschäftsführer der DZ-Bank-Holding Baden-Württemberg, in der die Aktienbeteiligungen der Genossenschaftsbanken gebündelt sind. Außerdem war Klaus Holderbach als Aufsichtsrat der DZ-Bank beziehungsweise der Bausparkasse Schwäbisch Hall tätig. Weiter war er Mitglied in mehreren Ausschüssen der genossenschaftlichen Finanzgruppe und Akademien.

Klaus Holderbach übernahm neben vielen Bank-Projekten auch Verantwortung in der Region. So war er unter anderem Geschäftsführer des Reisebüros Odenwald, Aufsichtsrat der BAG Franken und von 1994 bis 2009 Stadtrat der Stadt Buchen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.05.2019