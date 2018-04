Vom Winter ging es übergangslos in den Sommer

Anzeige

Buchen.Hochbetrieb herrschte gestern Nachmittag an der „alla-hopp!“-Anlage in Buchen. Bei schönstem Sonnenschein und an die 25 Grad Wärme planschten viele Kinder und Jugendliche schon vergnügt in den Wasserbecken und auch an der Morre. An den anderen Spielgeräten, besonders an der Riesenrutsche, herrschte ebenfalls reger Betrieb. Weniger los war dagegen verständlicherweise an den schweißtreibenden Fitnessgeräten. Stattdessen hatten es sich viele Familien und junge Leute mit Picknichtaschen auf den Bänken und in der blühenden Wiese gemütlich gemacht und genossen den unerwarteten Sommertag im Frühling. Bild: Sabine Braun