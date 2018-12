Vor 60 Jahren das Ja-Wort

Buchen.Das Fest der diamantenen Hochzeit begehen am heutigen Donnerstag bei recht stabiler Gesundheit Paulina und Wilhelm Daudrich, die seit 25 Jahren in Buchen wohnen.

Der Jubilar erblickte am 3. September 1930 in der Nähe der ukrainischen Großstadt Lugansk das Licht der Welt; der Schulbesuch aber fand durch den Kriegsausbruch ein jähes Ende. So musste er schon als Kind in der Kolchose arbeiten – ein Schicksal, das seine am 5. April 1935 unweit der Stadt Armavir im Kaukasus geborene Gattin teilt.

Nach dem frühen Tod der Eltern wuchs sie mit ihrem noch lebenden Bruder im Kinderheim auf und arbeitete zunächst ebenfalls in der Kolchose; bereits 1941 hatte die Aussiedlung nach Kasachstan erfolgt. Während Paulina Daudrich später im Schichtbetrieb auf einer Baustelle und schließlich als Landwirtschaftshelferin tätig war, fand Wilhelm Daudrich eine Anstellung in einer Baufirma, wo er bis zur Rente arbeitete.

Geheiratet wurde am 27. Dezember 1958 in Kasachstan; in den Folgejahren wurde die Familie durch die beiden Töchter Sinaida und Olga komplettiert.

Im Dezember 1993 schließlich erfolgte die Übersiedlung nach Deutschland, wo das Jubelpaar sofort in Buchen eine neue Heimat fand.

Dort freut sich das Ehepaar über Besuche der vier Enkel sowie über die vier Urenkel: „Wir sind reich durch unsere große Familie“, erklärt Paulina Daudrich lächelnd.

Während sie früher gern sang, hat sie heute noch großen Spaß an Handarbeiten, Kochen und Backen. Wilhelm Daudrich holt – soweit es seine Gesundheit zulässt – immer wieder gern sein Fahrrad aus dem Keller und dreht die eine oder andere Runde durch Buchen: „Es geht uns gut, und wir haben viele nette Bekannte“, freut sich das Jubelpaar.

Den Gratulanten zur diamantenen Hochzeit schließen sich die Fränkischen Nachrichten mit besten Glück- und Segenswünschen an. ad

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.12.2018