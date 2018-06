Vorfahrt missachtet

Anzeige

Eberstadt.Zwei schwer verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 20000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Mittwoch kurz nach 17 Uhr auf der Landesstraße zwischen Buchen und Bofsheim ereignete. Der 53-jährige Lenker eines Skoda wollte von Eberstadt kommend auf die Landesstraße einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 57-jährigen Mazda-Fahrers, der auf der Landesstraße in Richtung Bofsheim unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, welche von der Fahrbahn abgewiesen wurden und an der Böschung zum Stehen kamen. Beide Fahrer wurden schwer verletzt von Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.