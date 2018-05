Vorfahrt nicht beachtet

Anzeige

Buchen.Lediglich Blechschaden in Höhe von 2500 Euro ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in der Walldürner Straße entstanden. Eine 70 Jahre alte Frau war gegen 16.45 Uhr mit ihrem Ford Kuga in der Barbier-Baumann-Straße unterwegs, bog in die Walldürner Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines 22-jährigen Mercedes-Fahrers. Durch den Zusammenstoß kam die 70-Jährige nach links von der Straße ab und blieb mit ihrem Pkw auf der Böschung stehen. Die Frau wurde vorsorglich in einem Rettungswagen untersucht. Verletzungen zogen sich jedoch weder die Unfallverursacherin noch der junge Mann zu. rs