Vorfreude auf neue Dekoration ist groß

Einweihung der neuen Buchener Weihnachtsdekoration, Weihnachtsmarkt, Eisbahn und Kunsthandwerkermarkt: In Buchen ist ab dem 28. November viel geboten.

Buchen. Eröffnet wird der winterliche Veranstaltungsreigen mit der Einweihung der neuen Buchener Weihnachtsdekoration am Mittwoch, 28. November, um 17 Uhr am Brunnen am Marktplatz. Am 30. November fällt der Startschuss für Weihnachtsmarkt und Eisbahn und der Kunsthandwerkermarkt lockt am 8. und 9. Dezember die Besucher in die Stadthalle.

Sarah Wörz vom Fachbereich „Stadtmarketing und Tourismus“ sprach bei der Vorstellung des Weihnachtsmarktes im Hotel „Prinz Carl“ gestern von „einem schönen bunten Mix von 32 Ausstellern“, unter denen auch neue zu finden seien. Die historische Altstadt stellt von Freitag, 30. November, bis Sonntag, 2. Dezember, das stimmungsvolle Ambiente für viele festlich geschmückte Weihnachtshäuschen. Das Angebot zahlreicher Händler fügt sich in diese vorweihnachtliche Stimmung ein. Weihnachtsartikel, Kerzen, Spielwaren, zahlreiche Leckereien und vieles, was zu einem Markt gehört, gibt es zu entdecken.

Weihnachtliche Melodien

Dieses Jahr wartet auch wieder ein Kinderkarussell und ein abwechslungsreiches Musikprogramm auf die Besucher. Vertraute weihnachtliche Melodien von Musikgruppen aus dem Buchener Stadtgebiet werden auf der Aktionsbühne vor dem Alten Rathaus zu hören sein und Atmosphäre auf dem Buchener Weihnachtsmarkt schaffen.

Auch rund um den Weihnachtsmarkt gibt es viel zu erleben. Am Freitag, 30. November, und am Samstag, 1. Dezember, hat von 14 bis 17 Uhr im Kulturforum Vis-à-Vis die Ausstellung „Werner Zeh und Günter Braun – Malerei und Skulptur“ geöffnet. Sonntags zwischen 14.30 und 16.30 Uhr besteht außerdem die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen mit dem Künstler über die Exponate auszutauschen und Gesehenes zu reflektieren.

In diesem Jahr wird die Märchenerzählerin Caroliné Semma am Samstag um 16 Uhr im Klösterle verschiedene Märchen vortragen. Tobias Förtsch wird am Samstag, 1. Dezember, ein öffentliches Konzert auf dem Carillion im Stadtturm aufführen. Das Konzert findet zwischen 14 und 15 Uhr statt und ist von der Akustik her am besten am Platz am Bild und in der Fußgängerzone auf dem Weihnachtsmarkt zu hören. Im Mehrgenerationentreff können am Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr in der Weihnachtswerkstatt Plätzchen gebacken und Briefe an das Christkind geschrieben werden.

Das Mobile Kindertheater Odenwald gastiert mit dem Stück „Frau Holle“ am Sonntag, 2. Dezember, um 15 Uhr in der Stadtbücherei Buchen. Das Bezirksmuseum ist am Weihnachtsmarktsonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Fachgeschäfte geöffnet

Die Buchener Fachgeschäfte der Innenstadt haben während des Weihnachtsmarktes am Freitag und Samstag bis 20 Uhr geöffnet. Außerdem wies die stellvertretende Vorsitzende der Aktivgemeinschaft, Simone Farrenkopf, darauf hin, dass das Bezahlen mit einem Aktivgemeinschaftsgutschein (mindestens 20 Euro) bis 1. Dezember mit einem Bon für einen Gratis-Glühwein- oder Kinderpunsch belohnt wird. Diesen kann man entweder bei der Einweihung der neuen Buchener Weihnachtsdekoration oder am Buchener Weihnachtsmarkt an der Aktivgemeinschafts-Hütte am Alten Rathaus einlösen.

Groß war die Vorfreude aller Teilnehmer auf die neue Weihnachtsdekoration. Marko Eichhorn, Vorsitzender der Aktivgemeinschaft, freute sich, dass seine Idee, den Brunnen mit einem weihnachtlichen Dekoelement zu überbauen, nun mit der Konstruktion aus Eichenbühl mit 3000 Lichtern umgesetzt werde. Dies habe auch den Vorteil, dass durch das Wegfallen des Baums im Bühnenbereich die Feuerwehrzufahrt nun problemlos sei.

Die Eröffnung des Weihnachtsmarktes wird am Freitag, 30. November, um 11 Uhr stattfinden. Zur Eröffnung spielt das Bläserensemble der Joseph-Martin-Kraus Musikschule und es singen die Kinder der Buchener Kindergären dazu. Der Buchener Weihnachtsmarkt ist am Freitag bis 20 Uhr, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

Eisbahn als Neuheit

Eine Neuheit wartet in diesem Jahr mit der ersten Buchener Kunst-Eislaufbahn auf die Besucher. Vor dem Rathaus ist, beginnend mit dem Weihnachtsmarkt bis zum 9. Dezember. Eislaufvergnügen für Jedermann angesagt. Die Idee dazu hatte Sarah Wörz. Auf dem Wimpinaplatz wird die Kunst-Eislaufbahn eine Fläche von 140 Quadratmetern einnehmen. Laut Katja Steimer ist sie mit „normalen“ Schlittschuhen befahrbar, es bestehe aber auch die Möglichkeit, welche auszuleihen. 80 Paar stehen in vielen Größen zur Verfügung. Auch eine Schleifmaschine sei vor Ort, um eigene Schuhe zu optimieren.

Maniacs kommen

„Die Buchener Maniacs haben ihr Kommen zugesagt“, freute sich Katja Steimer gestern. Das Inline-Hockey-Team wird am Donnerstagabend einen Einblick in die Sportart geben. Für das leibliche Wohl sorgen das „Bar-hamas-Team“ und Blackout Eventmanagement. Öffnungszeiten der Kunst-Eisbahn sind von Montag bis Freitag von 15 bis 21.30 Uhr und am Wochenende von 12 bis 21.30 Uhr. Außerhalb der Öffnungszeiten kann die Bahn von Schulklassen, Firmen oder Vereinen angemietet werden.

„Freie Fahrt zum Weihnachtsmarkt“, unter diesem Motto leisten die Stadtwerke Buchen, zusätzlich zum Sponsoring der SWB-Weihnachtsmarkt-Aktionsbühne am Alten Rathaus, einen weiteren Beitrag zum Weihnachtsmarkt. Am Freitag, 30. November stehen die Stadtbusse (Linie 845) zur kostenlosen Nutzung für die Fahrt zum Weihnachtsmarkt bereit und pendeln vom Nachmittag bis in um 19.45 Uhr zum Nulltarif auf den gewohnten Strecken im Stadtgebiet. borg/stv

