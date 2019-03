Vorsitzenden Christoph Walter geehrt

„Wir sind halt lebendig, gesellig und sozial“, fasste der Vorsitzende Christoph Walter bei der Jahreshauptversammlung des Sportvereins die zahlreiche Aktivitäten zusammen.

Hettigenbeuern. „Unserem Aushängeschild, der ersten Mannschaft, glückte in der Saison 2017/18 im letzten Saisonspiel der Klassenerhalt in der Kreisklasse A. Aktuell stehen wir auf dem siebten Tabellenplatz“, so zog Vorsitzender Christoph Walter im Rahmen der Jahreshauptversammlung vom Sportverein Hettigenbeuern im Gasthaus „Engel“ zufrieden Bilanz. Er beleuchtete zu Beginn seines Tätigkeitsberichtes zunächst die sportliche Situation der ersten Mannschaft. Gebührend sei der Klassenerhalt gefeiert worden, die Mannschaft belegte den 12. Tabellenplatz von 15 teilnehmenden Teams.

In der Winterpause der letzten Saison trennte sich der Verein von Spielertrainer Jochen Stich. Letztlich sei es gelungen, den Posten des Spielertrainers mit Udo Hemberger neu zu besetzen. Michael Seifert, langjähriger, bewährter Co-Trainer, blieb mit an Bord und gemeinsam führen die beiden erfolgreich die Mannschaft, so der Vorsitzende. Mit den beiden Trainern wurde bereits über die Saison hinaus verlängert, was positiv in die nahe Zukunft blicken lasse. Michael Seifert gehe dann, in verantwortlicher Position bereits in die fünfte Saison beim kleinen HSV, lobte Vorsitzender Walter das Engagement von Michael Seifert auch bei der Kameradschaft und bei Arbeitseinsätzen.

Der Dank des Vorsitzenden galt allen auswärtigen Spielern, ohne die der Spielbetrieb nicht möglich wäre, aber auch allen Studenten, die ebenfalls oftmals lange Fahrten auf sich nehmen, um Fußball zu spielen. Was die Zukunft bringe, wisse keiner, für kleine Vereine werde es natürlich immer schwieriger den alleinigen Spielbetrieb aufrecht zu halten, gab Christoph Walter zu bedenken. Erfreulich sei, dass der Verein mit Luis Müsch und Jan Walter zwei sehr engagierte Jugendliche als Schiedsrichter in seinen Reihen habe.

Durch die Renovierungsarbeiten im Dorfgemeinschaftshaus sei es im zurückliegenden Jahr zu Einschränkungen gekommen, zahlreiche Heimspiele der Vorrunde mussten getauscht werden. Schriftführerin Nicole Thüry berichtete von den Vorstandssitzungen und zahlreichen Aktivitäten im Vereinsjahr. Sie erinnerte unter anderem an das gelungene Sportfest. Für das Jahr 2020 sei wieder ein Vereinsausflug geplant, kündigte sie an. Kassiererin Maren Müsch-Walter berichtete von den Einnahmen und Ausgaben. Die beiden Kassenprüfer Thomas Graner und Clemens Meixner bestätigten eine einwandfreie und sehr sorgfältige Kassenführung.

Insgesamt zufrieden

Einen aktuellen sportlichen Überblick gab es dann von Trainer Michael Seifert, der sich insgesamt ganz zufrieden zeigte. Von der Jugendarbeit, die in Spielgemeinschaft mit Hainstadt und Walldürn durchgeführt wird, berichtete stellvertretender Jugendleiter Lutz Meixner. Über die AH-Mannschaft und deren zahlreichen geselligen Veranstaltungen im Jahreslauf informierte Eugen Meixner.

Von den Gymnastikstunden der beiden Damengruppen berichteten Elisabeth Schwing und Erika Mechler. Jana Volk ging auf die Aktivitäten des Eltern-Kind-Turnens und der beiden Kinderturngruppen ein. Über die Männerturngruppe und ihre Trainingszeiten gab es Erläuterungen von Fredy Hollschuh. Manfred Lauer, Leiter der Männerturngruppe „Sopas“, erstattete deren Bericht. Abteilungsleiter Fußball, Tobias Hornung, überreichte an die Trainingsfleißigsten Fußballer Clemens Kohler, Luca Ries, Felix Grimm und Alexander Thumm eine Anerkennung. Er ehrte auch den Torschützenkönig mit 16 Treffern Luca Ries.

Fußballkreisvorsitzender Klaus Zimmermann ging auf die Problematik des Spielermangels bei kleinen Vereinen im Odenwald ein. Dagegen stünden in Städten wie Mannheim oder Heidelberg genug Spieler zur Verfügung. Immer mehr Spielgemeinschaften werden gegründet. Es fehlen im Fußballkreis vor allem in der B- und A-Jugend Spieler, so gebe es beispielsweise keine A-Jugend- Staffel im Kreis Buchen.

Stellvertretender Ortsvorsteher Roland Mayer übermittelte die Grüße der Ortschaftsverwaltung und von Ortsvorsteher Günther Müller und hob den Stellenwert des Sportvereins im Ort hervor, der Bewegungsmöglichkeiten für alle Altersgruppen anbiete. Er dankte insbesondere dem Vorstandsteam mit Vorsitzendem Christoph Walter für das große Engagement.

Christoph Walter wiedergewählt

Bei den Neuwahlen wurde Christoph Walter als Vorsitzender in seinem Amt bestätigt. Ebenso wiedergewählt wurde Zweiter Vorsitzender Klaus Dörzenbach, als Dritter Vorsitzender fungiert künftig Tobias Hornung. Wiedergewählt wurden Schriftführerin Nicole Thüry und Kassiererin Maren Müsch-Walter sowie die Kassenprüfer Clemens Meixner und Thomas Graner. Als Abteilungsleiter Fußball wurde Clemens Kohler sowie Jonas Wehrbach zu dessen Stellvertreter gewählt. Gewählt wurden außerdem: Horst Kohler (Jugendleiter), Marlon Schäfer (Spielausschussvorsitzender) Fredy Hollschuh, Marcel Rösinger (Spielausschuss) Steffen Farrenkopf (Teammanager), Elisabeth Schwing, Manfred Lauer, Thomas Nitschmann, Elke Herkert, Erika Mechler, Ute Mössinger, Elke Volk, Nicole Thüry, Tanja Holzschuh, Imke Schwing, Jasmin Thüry, Jana Volk und Emma Dörzenbach (Gymnastik und Turnen), Tobias Hornung (Platzwart/Abstreuen), Günter Schwing und Eugen Meixner (Platzordner), Conny Stich (Beitragskassiererin und Mitgliederverwaltung) Elke Herkert (Buchhaltung).

Verdiente Fußballspieler

Ein Höhepunkt der Jahreshauptversammlung waren Ehrungen. Seitens des Fußballkreises nahm Fußballkreisvorsitzender Klaus Zimmermann die Ehrung von verdienten Fußballspielern vor. Seit zehn Jahren ist Marcel Rösinger aktiver Spieler und Tobias Thamsen schnürt sei 15 Jahren die Kickschuhe für den SV Hettigenbeuern.

Seitens des Sportvereins wurden langjährige Mitglieder für ihre Vereinstreue geehrt. Für 25-jährige passive Mitgliedschaft wurden Fredy Hollschuh, Gerd Lenz, Jens Meixner, Margit Meixner, Sigrid Meixner, Marion Steiniger, Walter Steiniger und Dieter Wölfelschneider ausgezeichnet. Seit 40 Jahren unterstützt Uwe Steiff den Verein durch seine Mitgliedschaft. Auf stolze 50 Jahre Mitgliedschaft beim SV Hettigenbeuern können Manfred Farrenkopf, Bernhard Geier, Siegfried Meixner und Norbert Schwab zurückblicken.

„Ohne engagierte Ehrenamtliche wäre Vereinsarbeit nicht möglich“, lobte Vorsitzender Christoph Walter und ehrte langjährige Funktionsträger. Für 20 Jahre Ehrenamt zeichnete er Klaus Dörzenbach aus, der zunächst als Spielausschuss- und Abteilungsleiter Fußball tätig war und sich nach einer kurzen beruflichen Auszeit nun als Zweiter Vorsitzender im SV Hettigenbeuern engagiert.

Ebenfalls für 20 Jahre ehrenamtliche Mitarbeit wurde Helga Schwab-Dörzenbach geehrt, sie war Schriftführerin und ist als zweite Schriftführerin für den Verein aktiv.

Für 30-jährige ehrenamtliche Tätigkeit wurde Manfred Lauer ausgezeichnet. Er übte in früheren Jahren die Schriftführertätigkeit aus und ist seit vielen Jahren Übungsleiter der Männerturngruppe „Sopas“.

Klaus Dörzenbach nahm dann die Ehrung des Vorsitzenden Christoph Walter vor. Dieser ist bereits seit 15 Jahren in verschiedenen Funktionen beim „kleinen HSV“ aktiv, seit nahezu neun Jahren nun als Vorsitzender des Vereins. „Was wäre unser Sportverein ohne Christoph“, zollte Klaus Dörzenbach Anerkennung, mit viel Leidenschaft führe dieser den Verein und sei gewissermaßen der Motor des SV Hettigenbeuern.

Abschließend wies Christoph Walter auf anstehende Termine hin, am 6. April findet ein Grillfest statt und vom 28. Juni bis 1. Juli ist Sportfest im Morretal. hes

