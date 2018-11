Vorsitzender Ralf Unangst wurde in seinem Amt bestätigt

Bödigheim.Bei der Jahreshauptversammlung des Tennisclubs erstattete Vorsitzender Ralf Unangst nach der Totenehrung für den im Herbst verstorbenen Siegfried Weick einen gedrängten Rückblick auf das vergangene Berichtsjahr.

Im Mittelpunkt stand die erfolgreiche Pflanzaktion neuer Sträucher durch Sigrid Krämer und Jutta Unangst, die Teilnahme am Bödigheimer Weihnachtsmarkt und das „zweigleisige“ Training in der Tennishalle Walldürn und der Sporthalle von Bödigheim. Ein besonderer Dank wurde hierbei den Trainern Christoph Czernik – bei den älteren Mitgliedern – sowie Lena und Jutta Unangst – bei den Jugendlichen – zuteil.

Der wegen des Ablaufes der Genehmigung dringlich erforderlichen Folgegenehmigung für den Steg über den Hiffelbach wurde der entsprechende Raum gewährt. Die Genehmigung war nur bis 1998 erteilt worden! Eine Sperrung des Zuganges hätte zweifelsohne Probleme bereitet. Der erste Arbeitseinsatz nach der Winterpause war ein voller Erfolg – die nachfolgenden Arbeiten verliefen eher schleppend.

Der Tennistag mit der Grundschule Bödigheim, das Pfingstturnier mit den Bödigheimer Vereinen und das erfolgreiche dreitägige Jugendcamp in den Händen von Lena Unangst standen dann im Vordergrund. Sie bewiesen, dass das Vereinsleben sich nicht nur um die Mitglieder dreht, sondern den ganzen Ort anspricht. Fast überbucht waren die sogenannten „Hähnchenabende“, die zunehmenden Andrang der Bödigheimer auslösen.

Sportwart Heiko Kühner skizzierte im 23. Jahr seiner Tätigkeit über wechselnde Erfolge der vier Mannschaften des TC im Erwachsenenbereich. Die Damen 1 wurden als Vierermannschaft in der ersten Kreisklasse ungeschlagen Meister und die Damen 40, ebenfalls nur eine Vierermannschaft, wurden im zweiten Jahr der Zugehörigkeit zur Kreisliga Dritte – und ließen „größere“ Vereine hinter sich. Die Herren 1 konnten in diesem Jahr den Klassenerhalt in der zweiten Bezirksklasse nicht schaffen und übernahmen im letzten Spiel gegen Schlierstadt die rote Laterne und die Herren 2 erreichten einen achtbaren fünften Platz in der ersten Kreisklasse. Die Mixed Mannschaft spielt bereits die fünfte Saison in der ersten Bezirksklasse und behauptet sich trotz des knappen Kaders von „drei Weiblein und drei Männlein“ mit wechselndem Erfolg.

Freude am Training

Der Bericht der Jugendwarte, erarbeitet von Lena Unangst und vorgetragen von Lukas Kühner, ließ erahnen, wie viel Spaß und Freude bei gemeinsamem Training und vielen weiteren Unternehmungen bestand. Die Begeisterung übertrug sich nahtlos auf die Mitglieder. Da der Lärmpegel beim Training des Nachwuchses hoch und die Bödigheimer Halle wohl als „kaum geeignet für den Tennissport“ bezeichnet werden muss, wird ab diesem Herbst in der Tennishalle Walldürn trainiert.

Das dreitägige Tenniscamp mit 19 gemeldeten Kindern mit Nachtwanderung und später folgender spontaner Übernachtung im Schlafsack forderten trotz großer Helferschar die Kräfte aller. Gespielt wurde beim Tenniscamp ungeachtet der Uhrzeit freiwillig bereits vor dem Frühstück und abends bis 21 Uhr. Dem großen Lob des Trainers C. Czerny für die Arbeit mit den Jugendlichen des Vereins schloss sich die Runde der Mitglieder lautstark an. Kassenwart Dirk Erfurt berichtete über den Kassenbestand und konnte sich darüber freuen, dass das leichte Plus den Rückgriff auf die Reserven nicht erforderte. Erwähnung fand die Tatsache, dass die Aufsichtsprüfung des Finanzamtes über die Jahre 2015 bis 2018 nicht zu Feststellungen führte und ein Freistellungsbescheid die Folge war. Damit ist die Gemeinnützigkeit für den Verein gegeben. Die Kassenprüfer Michael Braun und Sven Kirschenlohr konnten jedenfalls für das ausgelaufene Berichtsjahr von stabilen Finanzen sprechen und die Entlastung vorschlagen. Die Abstimmung war einstimmig.

Die nach Satzung vorgeschriebenen Wahlen erbrachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender bleibt – mit großem Beifall quittiert – Ralf Unangst. Auf Schriftführerin Tanja Hovemann folgt Sigrid Krämer. Heiko Kühner wurde „selbstverständlich“ nach der vorgeschriebenen Wahl in seinem Amt bestätigt und auch Jugendwart männliche Jugend, Lukas Kühner, erhielt die uneingeschränkte Zustimmung. Einstimmig verliefen auch die Wahlen der Kassenprüfer, des Getränkewartes und der Beisitzer. Bei Letzteren rückte nach kurzer motivierender Werbung und sehr kurzer Bedenkzeit Simon Czerny nach, denn Sigrid Krämer war ja zuvor zur Schriftführerin gewählt worden.

Diskutiert wurde über den Weiterbestand von Platz eins. Dieser ist deutlich und zunehmend an der Nordwestkante durch den Hiffelbach gefährdet. Eine Befestigung der Abbruchkante würde viel Arbeit und sehr viel Geld fordern. Also wird nach dem Beschluss des Vorstands dieser Platz beim Verband abgemeldet. Natürlich war die Information für einige Mitglieder schmerzhaft, handelt es sich doch um den Bödigheimer „Center Court“. Vorschläge für die Nutzung des Geländes nach Ab- und Rückbau stießen durchweg auf das Problem der Finanzierung. So wird zum Beispiel der Bau einer „Tenniswand“ wegen der geschätzten hohen Kosten von etwa 8000 Euro derzeit nicht realisiert werden können. Der Vorschlag, wieder eine Clubmeisterschaft zu veranstalten, traf auf ein gespaltenes Echo. BW

