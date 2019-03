Vorsitzender Thomas Haber im Amt bestätigt

Waldhausen.: Eine Ehrung mit Ernennung zum Ehrenmitglied, die Verleihung der Sängergläser für eifrigen Probenbesuch sowie Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Gesangvereins im Sportheim.

Vorsitzender Thomas Haber dankte allen, die den Gesangverein bei den verschiedensten Anlässen und Aktivitäten unterstützt hatten. Dann ging der Vorsitzende auf die Aktivitäten im Vereinsjahr ein, beginnend mit der närrischen Singstunde, dem Maskenball, das Vatertagsfest, die Umrahmung des Weihnachtsgottesdienstes mit anschließendem Singen im Caritas-Pflegeheim. Ständchen wurde den Sängern Ewald Ernst, Werner Mohr und Thomas Haber zum 60. und Ilse Haber zum 80. Geburtstag gesungen. Präsent ist man auch bei den örtlichen Vereinsfesten gewesen und abgerundet wurden die Aktivitäten durch das Grillfest im Schulhof, den Jahresausflug nach Ludwigsburg ins blühende Barock zur größten Kürbisausstellung Deutschlands, die Teilnahme am Volkstrauertag und den Teilnahmen beim Maibaumfest der Feuerwehr, beim Liederabend in Sulzbach sowie beim Frühlingskonzert in Altheim. Den Abschluss des Vereinsjahres bildete die Weihnachtsfeier. Ein Lob des Vorsitzenden galt allen Aktiven für ihren guten Proben-und Auftrittsbesuch sowie dem Dirigenten Christian Roos für seine hervorragende Probenarbeit. Anschließend gedachte man der verstorbenen Mitglieder. Der gemischte Chor hat sich insgesamt 37 mal bei 29 Proben und 8 Auftritten getroffen und derzeit könne man auf 47 aktive Chormitglieder stolz sein und auch 3 passive Mitglieder konnten dazu gewonnen werden.

Nachdem die Schriftführerin Antonia Arnold ausführlich über die Inhalte der Veranstaltungen berichtet hatte, konnte Gabi Baumann über einen guten Kassenstand berichten. Eine korrekte Finanz-und Buchführung attestierten die beiden Kassenprüfer Dieter Weber und Bernhard Haag und die Versammlung entlastete die Kassenleiterin einstimmig. Dirigent Christian Roos ist mit dem Erscheinungsbild des Chors und dem Engagement sowie der sehr guten Probenbeteiligung der Aktiven sehr zufrieden, es bereite ihm die Singstunde sowie der gesellige Anschluss viel Spaß. Vorsitzender Haber zeichnete mit Stellvertreterin Heike Nawotka zwölf Chormitgliedern mit dem ein Sängerglas für fleißigen Probenbesuch aus: Ilse Haber, Christian Roos ( 0-Fehl), Anni Koller, Irmgard Schmitt (1-Fehl) Annemarie Egenberger, Bruno Egenberger, Martin Fenz, Bernhard Haag (2-Fehl), Antonia Arnold, Karl Egenberger, Thomas Haber, Ernst Kaufmann (3- Fehl).

Dem Vorsitzenden oblag es anschließend Antonia Arnold für 40 jährige Sängerinnentätigkeit mit der goldenen Vereinsnadel mit Urkunde auszuzeichnen und sie zum Ehrenmitglied zu ernennen. Ferner ehrte er Reinhold Blatz für seine 30 jährige Tätigkeit als Notenwart mit einem Buchpräsent. Ortsvorsteher Dieter Weber, der dem Chor für seinen kulturellen Beitrag in der Dorfgemeinschaft und für die gute Zusammenarbeit dankte, schlug die Entlastung des gesamten Vorstands vor, welche einstimmig erteilt wurde.

Vor den Neuwahlen wurde Irmgard Schmitt aus dem Vorstand nach 24 Jahren als Beisitzerin verabschiedet. Die nachfolgenden Neuwahlen brachten folgendes einstimmiges Ergebnis: Vorsitzender Thomas Haber, Zweite Vorsitzende Heike Nawotka, Schriftführerin Antonia Arnold, Kassenleiterin Gabi Baumann, Beisitzer Barbara Brüderle, Reinhold Blatz, Ewald Ernst und Martin Fenz, Vertreter Passive: Heinrich Haber, Fähnrich Reinhold Blatz, Notenwart Reinhold Blatz und Ewald Ernst, Anwesenheitsliste Irmgard Schmitt, Kassenprüfer Dieter Weber und Bernhard Haag.

