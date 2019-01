Vorsprung in allen Partien

Buchen.Trotz einiger krankheitsbedingter Absagen beteiligten sich in der vergangenen Woche zehn Schüler an den Schulschachmeisterschaften der Abt-Bessel-Realschule, die ein fünfrundiges Schnellschachturnier nach Schweizer System austrugen. Unangefochtener Sieger wurde etwas überraschend Christopher Holl, der alle Partien gewann und sich mit deutlichem Vorsprung durchsetzte.

Hart umkämpft

Dies ist umso erfreulicher, als Christopher Holl – er ist auch Mitglied im Schachclub BG Buchen – erst in Klasse 6b ist und noch vier Mal an diesem Turnier teilnehmen kann. Hart umkämpft war die Vizemeisterschaft, da Titelverteidiger Christopher Preuhs (10b) und Julian Pföhler (10d) am Ende jeweils 3,5 Zähler auf ihrem Konto hatten und auch in beiden Feinwertungen absolut gleich lagen, so dass erst ein Stichkampf um Platz zwei ausgetragen wurde. Nachdem die reguläre Partie in Runde drei unentschieden endete, setzte sich Julian Pföhler durch.

Die weiteren Platzierungen lauteten: 4. Maximilian Eichholz (9b); 5. Oliver Preuhs (8a); 6. Anthony Lynker (7c); 7. Max Wisner (9b) und 8. Larissa Gunt (8d). Am 21. März wird das Vierer-Team der ABt-Bessel-Realschule in Karlsruhe bei den nordbadischen Schulschachmeisterschaften starten, für die sie sich als Kreismeister qualifiziert haben. eb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.01.2019