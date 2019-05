Vorstand gewählt

Hainstadt.Die Jahreshauptversammlung der Fastnachtsgesellschaft „Heeschter Berkediebe“ am Donnerstag im Café „Zuckerbeck“ war von der Wahl des Vorstands geprägt. Christian Seitz und Jörg Rathmann erhielten für weitere zwei Jahre das Vertrauen der Mitglieder. Weil Tanja Gramlich aus persönlichen Gründen nicht mehr im Vorstandsteam mitarbeiten kann, wählte die Versammlung Guido Hofmann als Nachfolger. Er steht weiterhin auch als Schriftführer zur Verfügung. Carmen Pilster verwaltet die Vereinskasse. Stefan Link beendete seine Tätigkeit als Beisitzer und wurde zum Datenschutzbeauftragten gewählt. Bernd Hirsch nimmt die Arbeit als Beisitzer auf.

Zuvor hatte Jörg Rathmann den Bericht des Vorstands verlesen. Schriftführer und Kassenwart berichteten über das vergangene Geschäftsjahr beziehungsweise den Kassenstand. Nach der Entlastung des Vorstands dankte Ortsvorsteher Bernd Rathmann den FG-Mitgliedern für die geleistete Arbeit: „Ein Ort lebt nun einmal von seinen Vereinen, auch wenn die Politik die Vereinsarbeit immer mehr erschwert.“ Gegen Ende der Versammlung wurden die anstehenden Termine bekannt gegeben: Am 19. Juni empfangen die „Berkediebe“ die befreundeten Vereine aus Hettingen und Buchen zum jährlichen Vereinstreffen in der FG-Scheune. Am 22. Juni startet um 15.30 Uhr mit dem Bieranstich das dritte „Heeschter Nagelturnier“. Mannschaften mit vier Spielern können sich bei Christian Seitz, Telefon 06281/564593, anmelden.

