Vorstand wünscht sich mehr Einsatzbereitschaft der aktiven Mitglieder

Götzingen.Harmonisch und kurzweilig ging am Samstag die Jahreshauptversammlung des Sportfischervereins „Rinschbachtal Götzingen“ im Ratskeller über die Bühne. Der Vorsitzende Christian Gramlich hieß dazu Petrijünger und Gäste willkommen. Er startete seine erste Jahresbilanz als Vorsitzender mit dem Dank an die Vorgänger in der Vereinsführung für deren Engagement zur positiven Entwicklung des Vereins und schloss ein kurzes Jahresresümee an.

Es gab einiges zu tun

Er erwähnte insbesondere die zu bewältigenden Aufgaben wie Arbeitseinsätze, Hegefischen oder auch die Theateraufführung, bei denen auch das eine oder andere Problem zu bewältigen war. Er beendete seine Rede mit dem Hinweis auf das für 2019 fest ins Visier genommene Seefest, ehe Schriftführer Martin Mosch weitere Veranstaltungen Revue passieren ließ, verbunden mit dem Rapport des Gewässerwartes. Man habe sich aufgrund der intensiven Arbeit bei der Verkrautung des Weihers und wegen des Bisamratten-Befalls durchaus eine breitere Einsatzbereitschaft der aktiven Mitglieder gewünscht. Er berichtete auch über den Einsatz eines Mähbootes und einer erneuten Beschädigung der Hütte beim Weiher. Ausführlich informierte er auch über den Ablauf des Hegefischens mit Forellenverkauf, die Neubepflanzung des Flachwasserbereiches sowie den errichteten Zaun.

Über geordnete Wirtschaftsverhältnisse informierte Kassenwart Jan-Helge Saar, dem die Prüfer Hermann Ehrenfriede und Georg Schröpfer eine vorbildliche Kassenführung bescheinigten. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. Rechtliche Vorgaben, Veränderungen im Verein und auch die teilweise mangelhafte Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit veranlassten den Vorstand zur Aktualisierung der Satzung und Neubewertung des Vereinsbeitrags, wie der Vorsitzende Gramlich ausführte.

Jugendwart gesucht

Nach Beratung wurden die Installation eines Jugendwartes, die Reduzierung auf nur eine Generalversammlung pro Jahr sowie die Bewertung der erbrachten Arbeitseinsätze beim Jahresbeitrag der Aktiven einstimmig beschlossen. Die den aktuellen Erfordernissen angepasste neue Satzung soll nun beim Vereinsregister hinterlegt werden. Mit Spannung wurde die Ehrung der erfolgreichsten Petrijünger aus den beiden Hegefischen erwartet. Christian Gramlich lüftete das Geheimnis und würdigte unter großem Beifall folgende Angler: Bei den Jugendlichen landete auf Platz Eins Jendrik Saar (5300 Gramm bei 19 Fischen), auf Platz Zwei Paul Hemberger (4185 Gramm bei sieben Fischen) und auf Rang Drei Coner Kern (1660 Gramm bei drei Fischen). Bei den Erwachsenen kam es zu folgender Platzierung: Den ersten Platz belegte Martin Mosch (13030 Gramm bei 24 Fischen), Zweiter wurde Jan Ehrenfried (7055 Gramm bei 14 Fischen) und auf Rang Drei landete Jan-Helge Saar (5865 Gramm bei zehn Fischen).

Ortsvorsteher Egbert Fischer überbrachte eingangs seiner Rede die Grüße des Bürgermeisters und des Ortschaftsrates. Er verwies auf die Bedeutung des Vereinswesens in einer Dorfgemeinschaft und bescheinigte dem Sportfischerverein einen wertvollen Beitrag dazu, insbesondere durch die Pflege der beiden Weiher und damit der Natur sowie die Jugendarbeit. Fischer wünschte dem Verein für die Zukunft alles Gute und dem Vorstand stets eine glückliche Hand bei ihren Entscheidungen.

Mit einigen Informationen des Vorsitzenden und Hinweisen auf die nächsten Aktivitäten klang die Versammlung aus. jm

