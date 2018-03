Vorstand wurde im Amt bestätigt

Anzeige

Nachdem der offizielle Teil der Jahreshauptversammlung beendet war, erwarteten die „Own-Steps“-Mitglieder noch Julien Kita, einen Priester aus Afrika. In dessen Heimatort in Togo wurde die Einrichtung einer Bibliothek durch eine größere Spende der „Own Steps“ mitfinanziert. Er zeigte in einem Bildvortrag, wohin die Spendengelder (Einnahmen aus der Zusatzvorstellung 2016) geflossen sind und wie der Bau und die Einrichtung der Bibliothek vorangeschritten sind. Nach diesen beeindruckenden Bildern und vielen Dankesworten von Seiten des Priesters blieben viele Vereinsmitglieder noch zusammen, um gemeinsam den Filmmitschnitt der Show 2016 „Merula – Versunken in der Tiefe“ in gemütlicher Runde auf Großleinwand anzuschauen.

