Vortrag über den „Umgang mit Gefahren im Internet“

Neckar-Odenwald-Kreis.Anlässlich des gemeinsamen 45-jährigen Bestehens bieten die beiden Psychologischen Beratungsstellen des Neckar-Odenwald-Kreises in Trägerschaft des Caritasverbandes und des Diakonischen Werkes für die Öffentlichkeit einen kostenlosen Fachvortag zum Thema „Umgang mit Gefahren im Internet“ an.

Der Vortrag findet am Montag, 9. Juli, um 19.30 Uhr in der Stadthalle in Buchen statt. Mit Oliver Basener, Diplom-Sozialarbeiter (FH) wurde ein ausgewiesener Fachmann als Referent gewonnen. Kinder und Jugendliche können erst richtig gut geschützt werden, wenn sich Eltern und alle andern Erziehenden der potentiellen Gefahren bewußt sind und diese kennen. Dieser Multimedia-Vortrag zeigt auch die dunklen Seiten des Internets.

Tor in eine andere Welt

Mit wenigen Klicks wird das Tor in eine Welt voller Gewalt, Pornografie, Fremdenhass und Abzocke durchschritten. Per Mausklick landet man sehr schnell bei der Verherrlichung von Essstörungen, in Suizidforen bis hin zum Kauf von Drogen und Waffen.