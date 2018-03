Vortrag über Deportation

Anzeige

Buchen.Anlässlich des 75. Jahrestages der Deportation der Sinti aus dem Kreis Buchen nach Auschwitz heißen das Bündnis „Herz statt Hetze Neckar-Odenwald“, die Stiftung Bücherei des Judentums und die KZ-Gedenkstätte Neckarelz gemeinsam zu einer Vortrags- und Gedenkveranstaltung am Donnerstag, 22. März, um 19 Uhr in den Sakralraum des Klösterle willkommen. Am 23. März 1943 wurden 35 Sinti aus den Orten Seckach, Hardheim, Osterburken und Ballenberg abtransportiert ins Zigeunerlager des KZ Auschwitz. Wahrscheinlich überlebten nicht mehr als zwei. Dies ist Thema des ersten Teils der Veranstaltung, während im zweiten Teil das Thema Antiziganismus in Geschichte und Gegenwart angesprochen wird.