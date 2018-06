Anzeige

Buchen.Ein Vortrag über Schieferfunde findet am Freitag, 29. Juni, um 19 Uhr im Bezirksmuseum, Steinerner Bau, statt. Veranstalter ist der Verein Bezirksmuseum. Nachdem auf dem Gelände der Villa rustica am Limbacher Weg Schieferreste einer Dacheindeckung gefunden wurden, konnte vom Bezirksmuseum auf Vermittlung von Dr. Joachim Neumaier aus Osterburken, als Sachverständiger und Geowissenschaftler, Dr. Dipl.-Geol. Wolfgang Wagner für einen Vortrag gewonnen werden. Der Vortrag handelt über Schieferfunde im Allgemeinen. Schiefer ist das am besten spaltbare Gestein. Der Vortrag stellt eine interessante Reihe von Schieferfunden vor, die aus der Steinzeit, Ägypten, der Römerzeit, dem Mittelalter und der frühen Neuzeit stammen. Die Veranstaltung ist öffentlich, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.

Public-Viewing

Bödigheim. Das WM-Spiel Deutschland gegen Korea wird heute ab 16 Uhr in Zusammenarbeit der Vereine TC und FC auf einer Großbildleinwand im Sportheim angeboten. Freier Eintritt und Bewirtung sind selbstverständlich. Alle Fans und die Bevölkerung sind willkommen.