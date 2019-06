Vorverkauf beginnt heute

Buchen.Der Vorverkauf für die achte Kinderhochschule „Medizin“ der Neckar-Odenwald-Kliniken in Buchen am 9. und 10. September startet heute von 16 bis 18 Uhr im Anästhesiesekretariat des Standorts Buchen (Erdgeschoss). Danach können Karten täglich von 8 bis 16 Uhr in der Ambulanz erworben werden. Die Kinder erfahren unter anderem, wie Patienten auf einer Intensivstation versorgt werden, wie der Körper durch die Impfung richtig auf gefährliche Erreger reagiert und wie Verletzungen wieder heilen.

Die Teilnahmekarten gibt es nur im Vorverkauf. Weitere Informationen sind erhältlich unter Telefon 06281/29235 und unter www.kinderhochschule-medizin.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.06.2019