Wände mit Stahlkugel durchschlagen

Buchen.Die SMV des BGB hat am Freitag zur Abrissparty eingeladen. Hunderte Schüler kamen zu der von den Verbindungslehrern Kai Hüttler, Markus Pföhler und Karolin Schork mit Unterstützung zahlreicher Kollegen und SMV-Mitglieder organisierten Feier.

Neben der Verwandlung der Cafeteria und eines Klassenzimmers in wahre Tanztempel mit Discobeleuchtung und einer Saftbar war das Programm recht ungewöhnlich: Wände beschriften, Graffiti gestalten und eine vom Statiker bestimmte Ausmauerungen mit einer Stahlkugel aus sicherer Entfernung bewerfen. Zwei dieser Wände wurden dann zur Freude aller tatsächlich durchschlagen.

Am Sonntag folgten dann zahlreiche Freunde des Gymnasiums der Einladung, die der Verein der Freunde des BGB und der Elternbeirat ausgesprochen hatten. In gemütlicher Stimmung tauschten ehemalige Schüler, ehemalige Lehrer und Eltern, deren Kinder gerade die Schule besuchen, sich über die alten Zeiten aus und bestaunten die Kreativität, mit der die Schüler den Trakt II ausgestaltet hatten. Als besonderer Gast an beiden Tagen berichtete Dr. Volker Schneider von der Zeit, als der Trakt II seiner Bestimmung übergeben wurde. 51 Schüler waren sie, deren Schullaufbahn damals in diesem Gebäudeteil am Gymnasium startete. Humorvoll stellte der ehemalige Schüler dar, wie seine Klasse nach nur einem Jahr wieder in den Altbau umziehen musste, da sie durch das Werfen von Schwämmen ihr Klassenzimmer sehr zugerichtet hatten. Dr. Schneider betonte, dass ihm in der Rückschau immer klarer wird, welch wichtige Basis die Schulbildung für sein Leben darstellte. Er rief dazu auf, die Schule zu unterstützen. Frank Pahl, der Vorsitzende des Vereins der Freunde des Burghardt-Gymnasiums Buchen, unterstrich diese Worte und ermunterte die anwesenden Gäste, dem Verein beizutreten. Der Elternbeiratsvorsitzende Dr. Dirk Laier rundete das zwanglose Treffen in der gut gefüllten Cafeteria mit einem Quiz zu Trakt II ab. Etliche Besucher klopften sich zur Erinnerung einen Stein aus der Wand. sbh

