Wahl des Elternbeirats

Hettingen.In der ersten Elternbeiratsversammlung der Baulandschule Hettingen für das aktuelle Schuljahr stand unter anderem auch die Wahl des Vorstandes an. In geheimer Wahl wurde Michael Frank zum Elternbeiratsvorsitzenden und Otto Kern zu seinem Stellvertreter gewählt. Monika Hauk ist als drittes Mitglied in die Schulkonferenz und Carmen Schell zur Schriftführerin gewählt worden. Rektor Jochen Köpfle informierte den Elternbeirat, dass an der Baulandschule im laufenden Schuljahr 151 Schüler von 16 Lehrern unterrichtet werden. Ferner gab er bekannt, dass die Außenklasse der Schwarzbachschule auch in diesem Schuljahr fortbestehe. Das sei eine ganz tolle Sache für alle Schüler. Die Leseschule mit Sprachförderung bleibe weiterhin eine feste Einrichtung der Baulandschule.

In seinen weiteren Ausführungen vermeldete Schulleiter Köpfle, dass neues Mobiliar angeschafft werden könne, das gebe der stabile Haushalt her. Die Konferenzteilnehmer erfuhren auch, dass die Baulandschule auch im Besitz eines Schulhundes sei, doch dessen Einsatz werde erst noch beraten. Nach dem diesjährigen Martinsumzug am 12 November werde der Förderverein der Baulandschule anschließend für das leibliche Wohl sorgen. Mit einem Dankeschön an alle Teilnehmer der Schulkonferenz beendete Michael Frank die Sitzung.

