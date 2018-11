Waidgerechte Jagd ein Dienst an der Natur

Buchen.Anlässlich ihres 70-jährigen Bestehens lud die Kreisjägervereinigung Buchen (KJV) an vergangenen Sonntag nach Buchen in die Pfarrkirche St. Oswald zu einer Hubertusmesse ein. Alljährlich feiern Jäger im November die Hubertusmesse im Gedenken an ihren Schutzpatron Heiliger Hubertus von Lüttich, dessen Gedenktag der 3. November ist. Zahlreiche Gottesdienstbesucher folgten der Einladung, um die beeindruckenden Klänge zu erleben und den Gottesdienst mit Dekan Johannes Balbach zu feiern.

Ins Zeitgeschehen eingebunden

Musikalische begrüßt wurden die Besucher zunächst von den Jagdhornbläsern der KJV Buchen unter Leitung von Renate Heitmann. Die Hubertusmesse wurde vom Odenwälder Parforcehorn-Ensemble unter der musikalischen Leitung von Dr. Edmund Link ansprechend dargeboten. Ergänzt und verschönert wurde das Klangerlebnis von Sebastian Schermann an der Orgel. Dekan Balbach verstand es vortrefflich, die Geschichte und Legende des Heiligen Hubertus in das aktuelle Zeitgeschehen einzubinden. Beginnend über die Schöpfungsgeschichte machte er deutlich, dass es darum gehe, im Einklang mit der Natur zu leben. Sich die Erde untertan zu machen bedeute nicht, sie auszubeuten und sie zu zerstören. Richtig verstanden, sei eine waidgerechte Jagd auch Dienst an der Natur, in welcher der Mensch sinnvoll und regulierend eingreifen müsse, um die Vielfalt von Pflanzen und Tieren zu erhalten und zu schützen.

Die Gottesdienstbesucher bedankten sich am Ende des Gottesdienstes mit einem kräftigen Applaus bei den Jagdhornbläsern wie auch dem Odenwälder Parforcehorn-Ensembles für die Gestaltung des Gottesdienstes. Die Jäger selbst feierten ihr 70-jähriges Bestehen der Kreisjägervereinigung im Anschluss im Rahmen eines Empfangs im Wimpinasaal. Für die musikalische Umrahmung sorgten die Bläsergruppen der KJV aus Buchen, Bretzingen und Hardheim. Kreisjägermeister Dr. Henrich Heitmann nahm die Feierstunde zum Anlass, all denen zu danken, die sich im Laufe der vergangenen 70 Jahre in der Kreisjägervereinigung in vielfältiger Weise engagiert und eingebracht haben. Er erinnerte noch einmal alle Jäger daran, ihr Handwerk waidgerecht und verantwortungsvoll auszuüben.

Längst vergessene Geschichten

Bürgermeister Roland Burger sprach den Jägern für ihr Tun seinen Dank aus. Die Naturlandschaft habe sich verändert in eine von Menschen geschaffene Kulturlandschaft, welche die Jäger brauche, so Burger. Gerade in einer Zeit, in der die Afrikanische Schweinepest in aller Munde sei und das Schwarzwild immer wieder Schäden in der Landwirtschaft verursache, sei es erforderlich, mit der Jagd einzugreifen. In einem Interview der stellvertretenden Kreisjägermeisterin Barbara Eck-Jaroschinsky mit Gottfried Burger, einem Urgestein der Buchener Jägerschaft, wurde zum Abschluss manch interessantes Detail und lustige Geschichte aus fast schon vergessenen Tagen der KJV wieder lebendig. we

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018