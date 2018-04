Waldschwimmbad hat wieder geöffnet

Anzeige

Buchen.Es darf wieder geplanscht werden im Buchener Schwimmbad. Seit Samstag hat das idyllisch gelegene Waldschwimmbad wieder täglich seine Pforten geöffnet und lädt bei angenehmen Wassertemperaturen die Besucher zum Verweilen ein. Neben den beiden Schwimmbecken mit Rutsche und dem Kinderbecken, gibt es auch sonst wieder ein sportliches Betätigungsfeld und auch einen Biergarten. Während am Samstagvormittag einige Gäste das Angebot bereits zur Eröffnung nutzten, musste man am Nachmittag die Sonne schon am Himmel suchen. Doch auch in dieser Saison gilt wieder die Devise: Nur „Warmduscher“ bleiben bei bewölktem Himmel zuhause…! Bild: Klaus Narloch