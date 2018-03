Walter Jaufmann zum Ehrenvorsitzenden ernannt

Anzeige

Im weiteren Versammlungsverlauf informierte Thilo Jaufmann die Mitglieder detailliert über die ins Visier genommenen nächsten Vereinsziele. Im Fokus stehen dabei insbesondere die Neuauflagen der beiden so erfolgreichen Events, nämlich das „Help! Festival 2018“ am 1. und 2. Juni auf dem Lausenberg in Rinschheim und das „Caribic-Revival 2018“ in Schlierstadt am 23./24. November in Schlierstadt.

Nach Abwicklung der Tagesordnung präsentierte Andreas Hanifel noch das Informationsvideo aus der erfolgreichen Bewerbung um den Lotto-Award, den Sportjugendförderpreis von Lotto Baden-Württemberg, der in Kooperation mit dem Kultusministerium Baden-Württemberg und der Baden-Württembergischen Sportjugend ausgeschrieben war. Die Fachjury hatte aus landesweit über 450 Bewerbungen dem Sommermärchen-Fußballcamp „You ‘ll never walk allone!“ den ersten Preis zuerkannt. So bekamen die Versammlungs-Teilnehmer eine umfassende Information über dieses ganz besondere Projekt und die Situation in Bukuumi, vor allem natürlich über das dort unerwartet breite Echo, das noch immer nachhallt.

Als für das Waisen-Projekt der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach verantwortlicher Koordinator nutzte Florian Bauer die Gelegenheit, dem Verein und allen ihn tragenden Helfern großen Dank zu sagen für die enorme Unterstützung dieses Hilfsprojektes. Die damit mögliche Hilfe könne nicht hoch genug eingeschätzt werden, komme nicht nur benachteiligten Kindern, sondern auch der Bevölkerung dort zugute. Die Menschen dort wissen das zu schätzen und seien sehr dankbar, insbesondere aber im Namen der Waisenkinder übermittle er Dank. Bei seinen Schlussworten, verbunden mit der Hoffnung auf ein wieder ähnlich erfolgreich verlaufendes 2018, wies Vorsitzender Jaufmann noch darauf hin, dass für Januar 2019 bereits wieder ein Fußballcamp „You ‘ll never walk alone!“ in Bukuumi/Uganda anvisiert sei. Bei diesem Trip könnten auch weitere Hilfswillige mitreisen, Interessenten können sich mit ihm in Verbindung setzen. jm

