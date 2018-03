Wandervielfalt präsentieren

Anzeige

Höhepunkte angekündigt

Zum diesjährigen Odenwälder Wandertag am Sonntag, 27. Mai, in Bürgstadt kündigte Eck einige Höhepunkte an und Mohr teilte die hierfür zur Verfügung stehenden Flyer aus. Die Ortsgruppen wurden um Anmeldung ihrer Beteiligung bis zum 6. April gebeten. Bezirksleiter Eck war die Werbung von Helfern aus dem Bezirk ein Anliegen. Er machte deutlich, in welchen Bereichen diese benötigt werden. Als zentrale Ansprechpartnerin im Bereich Gebäckspenden stehe Anita Hugo vom Wanderverein Großheubach zur Verfügung.

Schließlich ließ der Bezirksleiter wissen, dass sich das in der vergangenen Herbstversammlung gebildete Team zum Thema „Zukunftsdialog“ getroffen und einige Vorschläge erarbeitet habe, die für die Ortsgruppen und deren Zukunftsgestaltung dienlich sein könnten. Das Team wie auch Geschäftsführer Mohr betonten, dass die Vielfalt des Wanderns vor allem durch Themenwanderungen intensiviert und durch verstärkte Mediennutzung bekannt gemacht werden solle. Ziel sei es, den eigenen Verein und dessen Wanderungen auch für Gäste interessant zu machen.

Im nächsten Halbjahr seien zwei weitere Termine dieser Arbeitsgruppe geplant. Die nächste Bezirkstagung wurde für den 20. Oktober um 15 Uhr wieder im Wanderheim in Buchen vereinbart. Z

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.03.2018