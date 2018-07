Anzeige

Sehr geehrte Redaktion, mit großen Interesse verfolgte ich Ihre vielen Artikel zur Änderung unserer Müllabfuhr, und dass dieselbe in Hardheim „so gut akzeptiert“ wurde. Müllvermeidung und Müllverwertung muss der Umwelt zuliebe in unserem dicht besiedelten Land betrieben werden.

Am „Störsack“ stört mich am meisten der „Sack“. Warum muss es wieder ein Sack sein? Müssen wir wieder nach einer stürmischen Nacht unserem Müll auf Wanderschaft hinterher rennen? Und wenn der Sack reißt, weil scharfkantige Scherben sich „durch“-setzten und dann neben Katzenstreu und Hygieneartikeln die Straße zieren?

Ich begrüße die Biotonne, aber hauptsächlich die Einführung der gelben Tonne. Endlich, endlich! wurden die hauchdünnen Säcke abgeschafft. Was ich jedoch nicht verstehen kann: Warum musste die KWiN das Rad neu erfinden? Vor acht Jahren sind wir aus dem Rheinland zugezogen und ich liebe meine Wahlheimat im Odenwald. Dort, am Nordrand der Eifel wurde schon 1995 die Biotonne (oder wie hier die „Grüne Tonne“) eingeführt. Nur: wir behielten damals unsere graue „Restmülltonne“. Dazu erhielten wir eine braune „Biotonne“, deren Größe wir ohne Mehrkosten aussuchen durften. Da nahmen die Gartenbesitzer gerne die 120-Liter- Tonne entgegen, glücklich darüber weitestgehend die Gartenabfälle wie Grasschnitt und Unkraut darin zu entsorgen zu können. Ganz schnell erkannte man, 14-tägige Abfuhr der „Grünen“ Tonne war ein No-Go. Es ist nicht zu verhindern, dass in heißen Sommerwochen sich Maden in der Tonne ausbreiten; man griff zur chemischen Keule um dem unerwünschten Getier Herr zu werden. Wie sinnvoll! Wenn dieser Müll kompostiert oder als Dünger dann auf den Feldern verteilt wird! Es wurde ganz schnell eine wöchentliche Leerung in den Sommermonaten eingeführt- ohne Gebührenerhöhung.