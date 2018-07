Wasserspiele als Höhepunkte

Anzeige

Buchen.Die Kinderferientage der evangelischen Kirche starteten am Donnerstagvormittag unter der Leitung von Anne Brünner. Der Vormittag begann mit Liedern und einer Geschichte zum Leben des Apostels Paulus. Danach folgten Basteln, Spiele, ein Geländespiel und Wasserspiele, bei denen die Kinder ihre Geschicklichkeit und ihre Treffsicherheit testeten. Beendet wurde jeder Tag mit einem Mittagessen. Den Abschluss bildete am Sonntag ein Familiengottesdienst in der Christuskirche, mitgestaltet von den Kindern. Bild: Christuskirche