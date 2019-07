Wasserversorgungsteam im Nachteinsatz

Wegen eines Wasserrohrbruchs in der Nacht auf Mittwoch im Hettinger Tal fiel in der Kernstadt und in Hettingen zeitweise die Wasserversorgung aus.

Buchen. Helle Aufregung in der Nacht bei den Stadtwerken Buchen: Am Mittwoch kam es gegen 0.30 Uhr zu einem Wasserrohrbuch im Hettinger Tal. Betroffen war eine Hauptzubringerleitung für die Kernstadt und den Stadtteil Hettingen.

Wie Andreas Stein, Technischer Geschäftsführer der Stadtwerke, auf Anfrage mitteilte, war das gesamte Wasserversorgungsteam der Stadtwerke im Einsatz. So konnte man bis 6 Uhr morgens den überwiegenden Teil der von dieser Störung betroffenen Firmen und Haushalte wieder mit Wasser versorgen.

Dies schaffte man durch sogenannte „Netzumschaltungen“. Das heißt, die Anwohner wurden über andere Leitungen mit Wasser versorgt. Allerdings habe man in höher gelegenen Gebieten Leitungen Schritt für Schritt entlüften müssen, damit das Wasser wieder fließen konnte.

Nach den Worten von Stein tragen hohe Temperaturschwanken dazu bei, dass Schäden im Leitungssystem entstehen. So seien im Hettinger Tal durch hohe Außentemperaturen die oberen Bodenschichten ausgetrocknet, während die unteren Bodenschichten sich im aufgestauten Bachbett der Morre befänden. Hierdurch sei es zu einem Elastizitätsbruch gekommen. Die Morre wird seit einigen Jahren von einem Biber aufgestaut, der mehrere Dämme im Bachbett angelegt hat.

Gestern Vormittag rückten Bauarbeiter der Firma Tomac an, die den defekten Leitungsabschnitt mit einem Bagger freilegten und instandsetzen werden. Nach der Reparatur werde die Hauptzubringerleitung wieder in Betrieb genommen. Wie Andreas Stein erläuterte, sei im Rahmen eines neuen Versorgungskonzeptes geplant, in der Daimlerstraße eine neue Zubringerleitung zum Hochbehälter Buchen zu legen. Hierdurch könne die betroffene Leitung, die aus den 60-er Jahren stammt, ersetzt werden.

