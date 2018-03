Wehr ein halbes Jahrhundert mitgeprägt

Anzeige

Defekte am alten Feuerwehrauto, wie kaputte Zylinderkopfdichtung, ausgehängtes Schaltgestänge und explodierte Batterie, zeigen, dass das neue TSF-W für die Abteilungswehr nun überfällig ist, betonte der Abteilungskommandant. Für das neue Fahrzeug benötigen der Jugendwart und Gerätewart noch einen Feuerwehrführerschein, dies werde in Angriff genommen.

Von der Jugendgruppe der Abteilungswehr berichtete Jugendgruppenleiter Eric Schilling, dieser gehören aktuell neun Jugendliche an. Es wurden im Berichtsjahr 25 Jugendabende, somit 50 Stunden für die feuerwehrtechnische Ausbildung in Theorie und Praxis durchgeführt. Erik Schillling berichtete von viel Begeisterung in der Truppe und informierte über die Aktivitäten wie die Christbaumsammelaktion. Die neun Mitglieder der Jugendwehr erhielten als Dankeschön für ihren Einsatz jeweils eine bestickte Base-Cap mit reflektierender Einfassung.

Über die Aktivitäten der Alterswehrmitglieder informierte Alterswehrvertreter Karl Lenz. In Vertretung von Schriftführer Markus Edelmann ließ Lutz Meixner die zahlreichen Aktivitäten des ereignisreichen Feuerwehrjahres 2017 in chronologischer Reihenfolge Revue passieren. Es fand unter anderem eine Ausschusssitzung und vier Festbesuche statt. Er erinnerte an die erfolgreiche gemeinsame Hauptübung mit Stürzenhardt und Steinbach im Oktober beim Anwesen Schilling in Stürzenhardt, die gezeigt habe, dass auf die Wehren Verlass sei.

Geleistete Arbeit gewürdigt

Kassier Karlheinz Pföhler informierte über die Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2017 und den Wirtschaftsplan für 2018. Die Kassenprüfer Peter Kratky und Ralf Meixner bestätigten eine übersichtliche und vorbildliche Kassenführung. „Ich danke allen Feuerwehrangehörigen für die geleistete Arbeit und die Bereitschaft sich für den Schutz der Bevölkerung einzusetzen“, stellte Ortsvorsteher Günther Müller in seinem Grußwort heraus. Für die Feuerwehr gebe es im Laufe eines Jahres immer viel zu tun. Stadtkommandant Andreas Hollerbach übermittelte die Grüße der Feuerwehrführung. „Ende November ist die Übergabe des neuen Fahrzeuges geplant“, verkündete er. Andreas Hollerbach dankte Eric Schilling für seinen Einsatz, es sei erfreulich so viele Jugendliche in der Abteilungswehr zu haben. Er dankte allen Feuerwehrmitgliedern für ihren Einsatz und insbesondere der Führungsmannschaft rund um Abteilungskommandant Norbert Meixner für ihr Engagement.

Steffen Farrenkopf, Präsident der FG Götzianer, übermittelte die Grüße aller örtlichen Vereine. Pfarrgemeinderätin Gisela Schwing dankte für die Unterstützung der kirchlichen Termine durch die Wehr.

Als Höhepunkt der Versammlung folgte die Ehrung von vier Feuerwehrmitgliedern für 50-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr Hettigenbeuern. Ausgezeichnet für die Treue in fünf Jahrzehnten wurden Manfred Farrenkopf, Karl Lenz, Gebhard Farrenkopf und Eugen Meixner. Sie sind 1968 in die Feuerwehr Hettigenbeuern eingetreten und prägten die Wehr ein halbes Jahrhundert mit. Für die vielen Stunden, welche sie für die Allgemeinheit aufbrachten, wurde ihnen gedankt, sie können stolz sein auf diese außergewöhnliche Leistung. Stadtkommandant Andreas Hollerbach lobte das Engagement ebenfalls und überreichte die Urkunden.

Eine weitere Ehrung gab es für Christoph Walter, der seit 25 Jahren Atemschutzgeräteträger ist, im Jahr 1993 besuchte er den Atemschutzgeräteträgerlehrgang. Mit dem Hinweis auf die nächsten Feuerwehrtermine endete die Versammlung. Am Samstag, 28. April, ist das Stellen des Maibaums geplant, die Vatertagswanderung ist an Christi Himmelfahrt, 10. Mai, der Kameradschaftsabend am 17. November und die nächste Jahreshauptversammlung am 16. März 2019. hes

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.03.2018