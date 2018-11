Buchen.Das Burghardt-Gymnasium veranstaltet am Montag, 17. Dezember, um 18 Uhr in der Stadtkirche St. Oswald ein Weihnachtskonzert. Zu diesem Anlass heißen die Leiter des BGB-Chors, Karolin Schork und Jochen Schwab, zu einem Chorprojekt mit Schülern, Eltern, Lehrern und Freunden des BGB willkommen. Interessenten melden sich per E-Mail: jochen.schwab@bgbuchen.de bei Jochen Schwab oder per Telefon 06281/52880 im Sekretariat der Schule an. Die erste Probe findet am Samstag, 1. Dezember von 9 bis 12 Uhr im BGB statt. Weitere Proben sind am Dienstag, 4., und Mittwoch, 12. Dezember. An diesen Tagen kann wahlweise die Probe mit den Schülern von 13.30 bis 15.30 Uhr oder eine separate Übungseinheit um 19.30 Uhr besucht werden.

