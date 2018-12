Buchen.Das Burghardt-Gymnasium veranstaltet sein Weihnachtskonzert am Montag, 17. Dezember, um 18 Uhr in der Stadtkirche St. Oswald. Unter den Instrumentalgruppen wirken das große Streichorchester, das Holzbläser-Ensemble sowie das Cello-Ensemble mit. Als neue Formation stellt sich in diesem Jahr die Big-Band vor. Außer dem Unterstufenchor und dem großen Schüler-Eltern-Lehrer-Chor treten drei weitere Vocal-Ensembles auf. Feierliche Orgelmusik wird das etwa einstündige Konzert umrahmen. Der Eintritt ist frei. Spenden werden am Ausgang entgegengenommen.

