Buchen.Der „Seitenbacher Weihnachtsmarkt“ öffnet am Mittwoch, 21. November, wieder seine Pforten. Dann heißt es eine Woche lang, sich im „Kleinen Forum“ zu entspannen und sich verzaubern lassen in winterlicher Atmosphäre. Bei freiem Eintritt findet am Donnerstag, 22. November, auch in diesem Jahr wieder der beliebte „Irische Abend“ statt, bei dem sich die Freunde irischer Live-Musik bei Guinness vom Fass ab 18 Uhr auf den Abend einstimmen können. Der Weihnachtsmarkt hält auch sonst wieder viele Überraschungen parat und bietet jeden Tag innerhalb der Öffnungszeiten von 9 bis 20 Uhr ein ganz besonderes Ambiente für die Besucher. Während des Seitenbacher Weihnachtsmarktes veranstaltet der Lions Club Madonnenland wieder eine Tombola mit den nicht abgeholten Gewinnen der Adventskalender-Aktion 2017. Der Gewinntopf wird um weitere Preise aufgestockt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018