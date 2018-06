Weiterentwicklung des Erholungsortes maßgeblich mitgeprägt

Anzeige

Hettigenbeuern.Ortsvorsteher Günther Müller feiert am heutigen Dienstag seinen 75. Geburtstag. Der Jubilar ist Kommunalpolitiker mit Weitblick, der mit viel Herzblut in nahezu 30-jährigem kommunalpolitischem Engagement die Weiterentwicklung des Erholungsortes Hettigenbeuern, gewissermaßen „seines“ Stadtteils, maßgeblich mitgeprägt hat.

Sämtliche örtliche Vereine haben in Günther Müller einen guten Freund und Förderer, mit großem Eifer unterstützt er das Vereinsleben im Morretal. 27 Jahre lang war er Vorsitzender des Gesangvereines und als passives Mitglied der anderen Vereine im Ort trägt er dazu bei, dass der Ort lebendig bleibt.

Günther Müller wurde am 26. Juni 1943 in Buchen geboren und ist in Langenelz mit zwei Geschwistern aufgewachsen. Von 1961 bis 1969 arbeitete er bei der Firma Karl Fertig in Buchen. 1965 heiratete er Elfriede Berres, aus der Ehe gingen ein Sohn und eine Tochter hervor.