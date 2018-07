Weiterer Schritt in die Erwachsenenwelt

Anzeige

Kein Tag wie jeder andere war für den Abiturjahrgang 2018 des Burghardt-Gymnasiums der Freitag – feierte man doch in der Stadthalle mit imposantem Programm das bestandene Reifezeugnis.

Buchen. Passend eröffnete die Abiband den Abend mit dem Hit „Tage wie diese“, ehe Studiendirektor Achim Wawatschek in seiner Ansprache die Abiturienten mit einer Fußballmannschaft verglich: „Die Fans waren von eurer Performance begeistert“, merkte er an und bezeichnete das Abitur als „Trainingslager für das Leben“ sowie Ansporn zu weiteren Erfolgen. Gleichsam appellierte er zu Fairplay, Ehrlichkeit und Respekt sowie gesundem Misstrauen im Leben. Auf das Leben ging die Abiband mit dem munteren Mitklatsch-Song „The Life“ ein, ehe Bürgermeister-Stellvertreterin Ruth Weniger sowie die Elternvertreter Dr. Dirk Laier und Dr. Claudia Assimus die Gratulationen mit eindrücklichen Ausführungen verbanden; so ging Dr. Claudia Assimus (Abitur 1978) auf den „Zeiten- und Quantensprung zwischen Gesellschaft und Wissen“ ein, während Dr. Dirk Laier das Abitur mit einem weiteren Schritt in die Erwachsenenwelt gleichsetzte.

Mit einem musikalischen Gruß am Flügel wartete Norbert Marten auf, der als Angehöriger des BGB-Abiturjahrgangs 1968 in Kanada lebt und den Abend mit der eigens komponierten Hymne „So long“ auflockerte. Sein Jahrgangskollege Karl Kaiser – Scheffelpreisträger des Jahres 1968 – berief sich auf die menschlichen und gesellschaftlichen Veränderungen des letzten halben Jahrhunderts und erinnerte an „bewegte Zeiten zwischen Prager Frühling und Kaltem Krieg“.