Wellnessprodukte aus der Natur

Buchen.Der Buchener Wochenmarkt, der seit Oktober 1982 regelmäßig stattfindet, steht für Frische und Qualität sowie für die Nähe zum regionalen Erzeuger. Es ist ein Ort der persönlichen Begegnung in der Buchener Innenstadt auf dem historischen Marktplatz rund um das Alte Rathaus. Der Markt leistet mit seiner großen Auswahl einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität in der Stadt. Die fünf bisherigen Standbetreiber bieten hierbei regionale Spezialitäten von Brot über Gemüse bis zu Geflügel und Fisch an. Ab dem heutigen Mittwoch kommt ein neuer Marktstand hinzu: Antja Wiegmann aus Osterburken bietet Wellnessprodukte aus natürlichen Zutaten. Sie werden in der eigenen Manufaktur von Hand hergestellt. Das Angebot umfasst Naturseifen, Tinkturen, Kräutersalben, Teemischungen, Hautpflege, Badekosmetik und vieles mehr.

Breites Angebot

Jeden Mittwoch und Samstag wird der Markt abgehalten, wobei der Mittwoch der Hauptmarkttag ist. Die Standbetreiber bieten ein breites Sortiment: Helga Noz aus Mudau offeriert Steinofenbrot und Käse, Stefan Bauer aus Ahorn-Hohenstadt Obst und Gemüse, Lars Holzapfel aus Bremerhaven verkauft Fisch, Irmelin Reinmuth aus Helmstadt hat Putenspezialitäten im Sortiment und Julia Paar aus Bödigheim verkauft Eier, Nudeln und hausgemachte Spezialitäten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.02.2019