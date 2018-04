Wenig Theorie, aber viele Praxisübungen

Anzeige

Bödigheim.„Keine Angst vor Erster Hilfe“: Diese Überschrift trug ein sorgsam gestalteter Flyer mit dem Logo der Feuerwehr, den jüngst alle Haushalte in Bödigheim erhalten hatten. In dem persönlich gehaltenen Text wurden Fragen wie „Wie lange ist Ihr letzter Rotkreuzkurs her? Könnten Sie beziehungsweise trauen Sie sich zu, Erste Hilfe zu leisten? Hätten Sie Interesse an einer Auffrischung?“ gestellt. Damit wurde von der Feuerwehr ein Abend angeboten, um Interessierten lebensrettenden Sofortmaßnahmen näher zu bringen.

Dr. Genzwürker als Leiter

Die Idee dazu hatte Sven Kühner, der innerhalb der Abteilung seit Jahren auf überzeugende Art für die Aus- und Weiterbildung der Jugendwehr Sorge trägt. Die Resonanz auf diesen Aufruf war so groß, dass als Veranstaltungsort die Sporthalle gewählt wurde. Als Seminarleiter gewann Kühner den leitenden Notarzt und Chefarzt der Neckar-Odenwald-Kliniken, Dr. Harald Genzwürker.

Im Mittelpunkt seiner Ausführungen standen Sätze wie „wenn sich mehr Leute trauen würden, bei Unfällen zu helfen, könnten Tausende gerettet werden“ und „weil der Rettungsdienst meist deutlich länger als fünf Minuten braucht, um bei einem Herzstillstand bei dem Betroffenen zu sein, muss umgehend gehandelt werden“. Viel Theorie gab es aber nicht an diesem Abend. Stattdessen wurde praktisch vermittelt, wie man beim plötzlichen Herzstillstand handeln muss. „Atmung prüfen, Hilfe rufen, Herzmuskel unterhalb des Brustbeins kräftig drücken“, lauteten verkürzt die Maßnahmen des Ersthelfers und die Kernbotschaft des Fachmanns.