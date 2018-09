Wenn der Postbote Lebensmittel bringt

Postdienstleistungen, Waren des täglichen Bedarfs und Bargeld lassen sich in Buchen vor die Haustür bestellen. Möglich macht das ein neues Pilotprojekt mit dem Namen „Meine Landpost“.

Buchen. Die Deutsche Post testet einen neuen Service in der Stadt Buchen samt Stadtteilen und in ausgewählten Gebieten im Landkreis Hof. Postdienstleistungen direkt an der eigenen Haustür in Anspruch nehmen, sich Bargeld auszahlen lassen sowie der Einkauf von Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs soll möglich sein. Für das Pilotprojekt mit dem Namen „Meine Landpost“ wurden lokale Postmitarbeiter geschult. Diese sind jetzt mit einem Service-Mobil mit elektrischem Antrieb zu den Kunden unterwegs. Es kann kostenlos telefonisch über das gebührenfreie Servicetelefon 0800/8762876 (Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr), über den Deutsche Post Messenger Simsme oder per Knopfdruck über den Deutsche Post Buzzer, der bei den Mitarbeitern am Service-Mobil kostenlos erhältlich ist, angefordert werden.

Projekt läuft bis Ende November

Stefan Schmidt, Leiter des Projektes bei der Deutschen Post hat gestern Landrat Dr. Achim Brötel und Günter Ellwanger, Fachbereichsleiter „Bürger- und Servicedienste“ bei der Stadt Buchen, das neue Vorhaben auf dem Wimpinaplatz vorgestellt, nachdem Renate Huggenberger, Niederlassungsleiterin Brief der Deutschen Post AG in Göppingen, die Begrüßung übernommen hatte. Das Pilotprojekt, das bis Ende November läuft, soll klären, was die Post für die Versorgung der Menschen auf dem Land leisten kann. „Im Angebot sind 100 Artikel des täglichen Lebens“, erklärte Schmidt. Abgedeckt sind die Sparten Drogerie und Haushalt, Frühstück, Kochen und Backen, Getränke, Obst und Gemüse, Kühltheke sowie Snacks. Ist etwas nicht an Bord, könne es bestellt werden und erreiche den Kunden dann am nächsten Tag auf dem normalen Postweg. „Wir haben uns an den normalen Supermarktpreisen orientiert“, hob der Projektleiter hervor. Nun komme es darauf an, wie das Angebot angenommen werde. Man müsse jetzt sehen, ob die Idee, auf Knopfdruck zu den Menschen nach Hause zu fahren, funktioniere. Bei Bedarf könne die Produktauswahl auch noch etwas vergrößert oder verändert werden.

Neben den Artikeln für den täglichen Gebrauch aus dem Sortiment des Tochterunternehmens und Online-Supermarkts „Allyouneedfresh“ wird auch mobiler Postservice geboten. So werden die Kunden mit Brief- und Paketmarken versorgt, Versandumschläge verkauft und Brief- und Paketsendungen mitgenommen. Ähnlich wie im Supermarkt können sich die Kunden ab einem Einkaufswert von 20 Euro einen Betrag von 200 Euro täglich auszahlen lassen.

„Ich war von Anfang an von der Idee angetan“, sagte gestern Landrat Dr. Achim Brötel mit Blick auf die Vorgespräche. Im Neckar-Odenwald-Kreis gebe es große Flächen, weite Wege und ältere Menschen, die nicht mehr so mobil seien. „Es ist eine tolle Idee, und wir freuen uns, dass wir ausgewählt wurden“, unterstrich Broetel.

Besserer Service

Es gebe zwar schon Bäcker und Metzger, die mit einem Wagen vor Ort vertreten seien, aber eben nur an bestimmten Plätzen und zu vorgegebenen Zeiten. Deshalb sei das Post-Projekt in Sachen Service einen klaren Schritt weiter. Aber ein solches Angebot könne eben nur bestehen, wenn es auch genutzt werde. Mit der Aufforderung an die im Kreis lebenden Menschen, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, schloss Dr. Achim Brötel seine Ausführungen.

